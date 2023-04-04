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【春天作病】春天落雨潮濕免疫力下降　中醫教食療治流鼻水對抗4種小病

兒童健康 19:00 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

春天落雨潮濕，致人免疫力下降，容易作病。

現時春天乍暖還寒，加上不時下雨，天氣潮濕，不論大人或是小朋友都容易作病，中醫師提及此時免疫力下降，容易出現4種小病，包括流透明鼻水、喉嚨乾涸、便祕和睡不安穩，不可輕視，可以由食療入手去對抗，當然不少得是做好日常生活習慣。

註冊中醫馬琦傑在facebook專頁「中醫爸B - 馬琦傑醫師」發帖，提及「4種小病不可看輕」，近日春雨紛紛，容易出現「小病」，令免疫力下降。如出現「小病」的病徵，首要注意日常，包括以下6項︰

1.不要飲冰凍，勿進食惹濕、煎炸和甜膩的食物。

2. 不要隨便喝大補的老火湯。

3.食清淡的食物，蒸煮為主。

4.緊記早睡早起。

5.每做30分鐘運動

6. 早午晚使用防流感香包，香包成分包括香薷、魚腥草、藿香、佩蘭和艾葉，功效防感染、流感、肺炎及其他上呼吸道感染。

最新影片︰

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對抗4種小病食療

  • 小病1︰透明鼻水

食療︰陳皮薑片水飲用

成分做法︰陳皮1角、薑片一塊。2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

  • 小病2︰喉嚨乾涸

食療︰羅漢果水飲用

成分做法︰羅漢果 一個，弄碎。2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

  • 小病3︰便祕

食療︰麥芽谷芽陳皮水飲用

成分做法︰炒麥芽2分，炒谷芽2分，陳皮1角。2碗水煲15分鐘即可，暖喝。

  • 小病4︰睡不安穩

食療︰沈香茶飲用

成分做法︰沈香茶3粒，1杯水用90度水溫焗茶，暖喝。

馬醫師提醒以上4款食療和份量是1歲以上可服；如服用以上食療及嚴守生活規律，仍未有進展，可看中醫面診。

文章獲「中醫爸b - 馬琦傑醫師」授權轉載。

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責任編輯︰顏紫燕

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