  • 25°C
香港時間 : 2023404日 (週二) 20:03
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【違約追討】高銀被指違約終止交易　買家再入稟促退訂20億兼賠償

社會 18:46 2023/04/04

分享：

分享：

熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

資料圖片

位於九龍灣的高銀金融國際中心早前以143億元出售，買家支付20.3億訂金後，遭賣方終止協議，並將有關物業公開拍賣，買家早前已入稟促賣方完成交易，雙方其後同意終止訴訟，惟賣家將物業轉售予另一公司。買家日前再度入稟高院，要求法庭聲明原有買賣協議仍有效，並於物業仍具實益權益，頒令擱置賣方與第三方之交易，或要求法庭頒令賣方須退回訂金20.3億，須作出賠償，並禁止賣方未得買方同意下出售或轉讓物業。

原告Hundred Gain International Limited，答辯人為成美控股有限公司、Goal Eagle Limited及賜譽有限公司的接管人。

入稟狀指，本訴訟有關雙方就答辯人於九龍灣啟祥道17號高銀金融國際中心的業權等買賣交易。原告指自2020年底至2022年初與答辯人達成不同協議，包括就賜譽持有高銀金融國際中心之股份和貸款，並向賜譽支付20.3億元訂金。

原告指答辯人卻錯誤地終止協議及拒絕完成交易，答辯人於2022年11月25日，與Goldstone Asset (HKSAR) Limited就高銀金融國際中心簽訂買賣協議，以低價出售，做法損害原告的利益。

原告現要求法庭聲明雙方之買賣協議仍有效，原告於高銀金融國際中心仍具實益權益，要求法庭禁制答辯人未得原告同意下出售有關物業，以及頒令擱置答辯人與Goldstone之買賣協議，或聲明答辯人無權充公或保留原告已支付的20.3億訂金，並須歸還原告，以及作出賠償。

入稟狀另指，高院於2022年9月頒令原告同意終止向答辯人之訴訟，原告現指因受答辯人誤導下而終止訴訟，要求法庭撤銷有關命令。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧

物業 高銀 拍賣 成交 九龍灣 金融

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【人工智能】已婚男沉迷與AI機械人聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光
18:25 2023/03/31
【人工智能】已婚男沉迷與AI機械人聊天　6周後輕生亡詭異對話曝光
【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點
13:57 2023/04/03
【癌症殺手】長期染髮恐致癌　醫生揭染髮「最佳間隔時間」分享5大要點
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心
10:17 2023/04/03
【家暴疑雲】車婉婉貼受傷照引熱議　母子先後眼紅臉腫令人擔心