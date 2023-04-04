【違約追討】高銀被指違約終止交易　買家再入稟促退訂20億兼賠償

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位於九龍灣的高銀金融國際中心早前以143億元出售，買家支付20.3億訂金後，遭賣方終止協議，並將有關物業公開拍賣，買家早前已入稟促賣方完成交易，雙方其後同意終止訴訟，惟賣家將物業轉售予另一公司。買家日前再度入稟高院，要求法庭聲明原有買賣協議仍有效，並於物業仍具實益權益，頒令擱置賣方與第三方之交易，或要求法庭頒令賣方須退回訂金20.3億，須作出賠償，並禁止賣方未得買方同意下出售或轉讓物業。

原告Hundred Gain International Limited，答辯人為成美控股有限公司、Goal Eagle Limited及賜譽有限公司的接管人。

入稟狀指，本訴訟有關雙方就答辯人於九龍灣啟祥道17號高銀金融國際中心的業權等買賣交易。原告指自2020年底至2022年初與答辯人達成不同協議，包括就賜譽持有高銀金融國際中心之股份和貸款，並向賜譽支付20.3億元訂金。

原告指答辯人卻錯誤地終止協議及拒絕完成交易，答辯人於2022年11月25日，與Goldstone Asset (HKSAR) Limited就高銀金融國際中心簽訂買賣協議，以低價出售，做法損害原告的利益。

原告現要求法庭聲明雙方之買賣協議仍有效，原告於高銀金融國際中心仍具實益權益，要求法庭禁制答辯人未得原告同意下出售有關物業，以及頒令擱置答辯人與Goldstone之買賣協議，或聲明答辯人無權充公或保留原告已支付的20.3億訂金，並須歸還原告，以及作出賠償。

入稟狀另指，高院於2022年9月頒令原告同意終止向答辯人之訴訟，原告現指因受答辯人誤導下而終止訴訟，要求法庭撤銷有關命令。

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記者：林育慧