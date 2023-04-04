【47人初選案】戴耀廷早指初選屬「攬炒大計劃」　趙家賢稱感心寒猶如「世界大核爆」

▲ 趙家賢指戴耀廷早已指初選是「攬炒大計劃」一部分，趙對此感心寒。資料圖片

民主派初選案今（4日）續審，控方證人趙家賢供稱，戴耀廷在2020年7月中旬透露其對初選的法律觀點是按普通法系理解，由大陸法系角度則「唔識」。趙認為戴其實不肯定初選是否完全沒抵觸《國安法》，翌日更得知戴早在4月已撰文講述「攬炒十步」。趙今回想指「好心寒」，那時才知道戴早已指初選是「攬炒大計劃」一部分，形容似「世界大核爆」。趙又認為，戴於《國安法》實施後發訊息想參與者統一口徑，不提否決每個議案或癱瘓政府。

控方證人趙家賢今續作供，控方提到，戴耀廷在2020年7月14日向初選參與者發訊息稱「我公開的訊息說35+的目的，是運用《基本法》賦予立法會的權力，包括否決財政預算案，令特區政府問責。不提否決每一個議案，也不說癱瘓政府，供大家參考。」

控方問及趙，戴上述說話的意思。趙由前一晚的記者會說起，指外判IT團隊意外洩漏初選電子點票結果，有傳媒率先報道結果，戴便請趙即晚安排召開記者會交代。趙又表明，團隊是由戴耀廷指定的，抱怨「當發生事情嗰陣，佢哋就識得搵我解畫」。

趙續稱，會上有記者問戴對於港府官員及中聯辦相繼質疑初選違反《國安法》的看法，戴用法律角度回應。惟趙指，戴當晚透露「佢講嘅法律觀點係從普通法理解，如果由大陸法系角度，我唔識呀」。趙表示，那時首次聽聞戴「其實表達緊佢唔確定現行嘅初選係咪完全冇抵觸新嘅《國安法》」。趙稱，7月14日讀到訊息當天，獲傳媒友人提醒戴在4月已發表「真攬炒十步」一文，趙今指閱讀之際「我係心寒嘅，正如係一個好似一步一步計劃嘅策劃推行⋯⋯」

此時控方打斷趙，重申其問題是戴為何發出訊息，趙稱「就嚟解答到喇」。法官亦要求趙在休庭前作答。

趙稱，原來戴早已具體地指初選是「攬炒大計劃」一部分，形容具體情況「係去到世界大核爆」。趙稱回想那時，認為戴在7月14日「已好清楚佢（戴）踩到界，有違反《國安法》嘅成分」。

法官隨即提醒趙是事實證人，而不是憑個人推理作供，再問及趙有關戴的訊息意思。趙供稱，戴當時已不清楚初選是否有抵觸《國安法》，故認為戴是指「我公開只講呢啲嘢，而唔提否決每一個議案，唔提癱瘓政府」，希望參與者在公開發言時小心，並認為戴想統一口徑。

法官再問趙，戴是否不想參與者逾越紅線，因癱瘓政府而觸反《國安法》的顛覆罪？趙表示同意。

聆訊周四（6日）續。

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記者：陳曉欣