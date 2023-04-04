【你是我的家】林欣彤曾遇無良狗場誤買病犬　Mag領養唐狗陪過心靈空虛

▲ 林欣彤是圈中出名愛狗之人。

娛樂圈有不少愛動物的人，林欣彤（Mag）絕對是其中一位代表者。現時獨居的Mag，這幾年家中都有兩頭唐狗相伴，陪她度過不少心靈空虛時間。

Mag在養狗多年的經歷中，由自以為很了解，至發現仍有很多事要學習，甚至開始體會到以前父母養育子女的心情。難怪一提起寵物，她便百感交集。

最近林欣彤為保護遺棄動物協會（SAA）演繹歌曲《你是我的家》，宣揚領養及愛護動物的信息，在錄音和拍攝MV過程中，亦讓她得到許多反思。

▲ 林欣彤是圈中出名愛狗之人，現時亦領養有兩犬。( 攝影:曾耀輝)

她憶述：「因我本身領養兩隻唐狗，作曲的馮穎琪推薦我主唱。之後我也去了SAA作探訪，他們創會25年，一直以『不殺不棄』為宗旨，見到場內有許多曾被遺棄的貓狗，甚至羊都有，明白到多年來要奉行這個宗旨實在不容易，自己能夠幫忙去宣揚信息，更加感到榮幸。」

她解釋這首歌的MV主要是拍貓隻，因為都是協會內現時可被領養的貓，所以有其功能性，希望能為小動物找到一個暖心的家。

Mag感慨道：「這首歌出街後，試過有歌迷通知我發現有動物遭不人道對待，我也有轉告給SAA去跟進，上兩代的人養動物，覺得只要有得吃不用死便夠，其實動物也有牠們的感受和不同需要，所以在呼籲不要棄養之餘，教導人們如何正確去養，更能幫助更多動物。」

▲ 早前她為保護遺棄動物協會演唱宣傳歌曲《你是我的家》。

難捨愛犬離世之痛

林欣彤先後共有三隻狗，第一隻松鼠狗兜兜是由父母所養，亦陪她度過中學及入行的不少時光，感情十分深厚，因此去年初兜兜年老離世，令Mag大受打擊。

「很多人養動物，都很怕要面對牠們離世的傷痛，的確是很heavy，亦不容易面對。現在我見到有些很似兜兜的狗，都會忍不住哭，或者回到父母的家時，仍覺得牠會走出來迎接我，我知道這份痛可能永遠都會在。」她說。

Mag現時領養兩頭唐狗，因為獨居關係，跟狗兒的關係更親密，坦言有段時間很封閉自己，靠著兩犬慰藉心靈，因此她亦很怕將來會再承受一次傷痛。「但要克服這種生離死別，人生同樣有更多難以預料的事，自己一樣可以跨過去，所以更要珍惜現在彼此相處的時光，抱持著樂觀的心情去戰勝這份痛，以後才可以把希望帶給下一隻動物。」

曾遇無良狗場

談到現時所養的唐狗，Mag亦有很多既驚險又窩心的回憶。「因為習慣了有狗在身邊，故搬出去住時，便想養一隻，本來想養大狗，但怕自己身形細小，控制不到，剛好有個狗場說有BB貴婦狗照顧不來，只以打針成本價約千元出售，我見狗仔可愛便要了，想不到卻遇上騙局。」

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原來當日買到的小狗，被狗場隱瞞患有腸炎，她帶了回家後，小狗已不能進食，「我在幾日內帶牠看了多次醫生，都被告知要有心理準備，最後小狗只能活了十日。」

慘遇無良狗場後，Mag終於決定去領養唐狗，更一養便兩隻。「首先領養了一頭BB唐狗，因之前那隻不幸過身的貴婦叫大佬，故領回來的第一隻唐狗便叫二佬，約一個月後，義工又告知有另一頭可愛唐狗，我又忍不住帶埋回家，並取名飛飛。」

現時兩隻唐狗已8歲多，Mag說牠們由手抱BB到現在通屋走，又會跟她一齊睡，Mag更因此要買張大床，才能容下跟兩犬同睡。

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養狗是甜蜜的負擔

因自感個子不高，林欣彤曾擔心帶牠們出街不能好好控制，她亦確試過放狗時，因狗突然衝前令自己跌倒，之後Mag決心上狗隻訓練班，學習做一個好主人。

以前覺得不用教狗太多指令，讓牠們自由自在便可，原來適當的訓練，是有效幫助互相溝通。上堂後，發現狗狗對於能完成我的指令，是十分開心，也充滿期待，所以我都建議如女孩子想養大狗，最好都是參加狗隻訓練班。

此外，Mag亦稱不少人以為屋大才可養大狗，其實只要每日都會放狗，家的大細就不是重點，重要是主人有否足夠時間陪伴。「像我每天都分別帶兩狗落街兩次，即一日共有4次，遇著工作忙，連休息時間都沒有，但這個是甜蜜的負擔，不要把問題放大，而是好好學習時間管理，同時也感受到家人的支持和幫忙，因此也是自己的成長經驗。」

▲ 每當提到愛犬，Ｍag總是百感交集。（攝：曾耀輝）

Mag現時亦感受當年父母到湊大兩個孩子的偉大。「小時候，會覺得媽媽常常偏心弟弟，現在我養有兩狗，牠們個性有異，有時我都可能會較寵愛其中一隻，但又不想讓另一隻知道，自己亦明白到作為父母，對自己的孩子都是同樣愛護的。」

記者:區家歷