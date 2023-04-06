【$5000消費券】第二期消費券7.16發放　政府：資格準則大致參考去年做法

▲ 政府稱，正檢視第二期消費券的資格準則。（資料圖片）

港府分兩期派發5000元電子消費券，首期3000元本月16日發放，財經事務及庫務局回應議員問題時表示，正檢視第二期消費券的資格準則，大致上會參考去年做法，並會訂出一個登記人須符合有關資格準則的指定日期。

同派$5,000 行政費有不同？

多議員關注消費券行政開支，根據財庫局提供的數據，2020年10,000元現金發放計劃，涉及3億元行政開支，2021年5,000元消費券計劃，涉及2.4億元行政開支，2022年10,000元消費券計劃，涉及4億元行政開支，當局今年預留與去年相若的4億元作為2023年5,000元消費券計劃的行政開支，包括開設、保留約270個有時限公務員及合約員工職位，當局稱，「我們今年應該會有更大空間壓縮及減省行政開支。」

當局解釋，有關人手比去年相比，增加約160名（大部分是3至5個月的短期合約員工），主因是復常後，相關部門不能再調配內部資源、故須補充人手處理消費券計劃工作。

▲ 過去數年消費券受惠人數及行政開支。（立法會文件截圖）

8萬人因永久離港不獲派去年第二期消費券

另外，政府推行2022年第二階段消費券計劃時，加入「沒有永久離開或意圖永久離港」作為資格準則之一，根據審核結果，約有25萬名登記人曾以上述原因被判定為不符合資格準則，截至2023年2月底，秘書處共收到約18萬宗覆檢，當中約17萬宗在有關登記人提供文件證明沒有永久離港後（例如已回流香港），被判定為覆檢成功而獲發消費券。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君