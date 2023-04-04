【旅遊復甦】內地團購物店萬希泉手表售$12.8萬　300元鍍金手鈪幾可亂真

▲ 有內地團友即買即用護膚品，每盒約68元。（陳靜儀攝）

訪港內地客量回升，土瓜灣及紅磡一帶衍生團友食飯迫爆路邊問題，近日情況已有改善；當局亦嚴陣以待，嚴防五‧一黃金周期間，出現內地團劏客等強迫購物行為。旅監局今早聯同海關採取聯合行動，巡查紅磡及土瓜灣其中10間註冊商店，檢視有無商業登記、商品有無明碼實價，以及銷售手法等。

本報直擊今早巡查行動，發現相關註冊店鋪已較早年有所改善，即使不少商品並非本地主流認識的品牌，但都有按規定名碼實價，一般由數千元至十多萬元不等，而導遊及店員都未有「人釘人」推銷，相對自由逛店。

未見導遊高壓推銷

現時本港有14間接待旅行團的註冊商店，已向旅監局登記，大部分接待內地團，其餘接待海外團。旅監局今早巡查在紅磡民裕街及土瓜灣偉景街一帶的註冊店鋪，包括珠寶店、手表店及玉器店。

一個來自四川的內地團，數十人今早到土瓜灣偉景街的大大免稅集團（DADA）購物。現場所見，店員、導遊等都有掛上證件識別身份，有店員在團友進入店鋪前，講解店鋪出售的貨品種類，以一般銷售口吻介紹貨品，未見有威迫行為，例如推介買鑽石可以保值，當推介保健產品時，店員說：「經過疫情3年之後，大家覺得健康重不重要？有錢沒有健康，等於沒有明天，等一下我們進去，很多健康產品可以選擇，大家可以進去慢慢看。」

產品由數十元至逾10萬名表 全部標明價錢

店內除了手表、手鍊，亦有護膚品、朱古力、威士忌等。其中一個櫃內有「金鈪」，但僅標示為298元。職員解釋，「這些都是鍍金，K金邊可能200幾蚊呀？」另有一堆沒有逐條標價的「金鍊」，櫃面有牌子標示為「磁性手鍊」，每條售元。店內還有不少保健品，例如近年流行的NMN產品，每盒售1,980元；衍生七星茶及開奶茶，各售112元；救心丹260元、骨刺靈油88元等。

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以其中幾款標示為瑞士「百麗爾」（Beryl）手表為例，每隻售1,380元；而另一款內地品牌「名古城」（NAKZEN），有幾款售介乎4,280至4,680元。店員介紹，店內亦有售「萬希泉」手表，由4.25萬至5.3萬元不等；而顯眼處的飾櫃內，有售萬希泉J'adore-la Lumiere「12星座系列」，其中一款紅色「天蠍座」手表，標價12.8萬元。

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雖然大部分品牌不是本地常見，但部分相信是內地有售的品牌。其中一位四川團友蒲先生一看就說：「品牌是看過的」，「是不是貨真價實不知，但明碼實價；先看一下，準備下手買一點。」他坦言有聞說早年導遊強迫購物，但今次來港，「導遊講解挺好」，「不像以前不買不走、不買不行，現在感覺較自由。」他更指，知道香港有旅監局成立，「10年前沒有旅遊（監）局，現在有所監管。」

違規設記分制 強迫購物屬刑事

今早參與行動的旅監局執行總監吳浩然表示，平日每天都有派員在購物店巡視；他指旅監局成立後，最大分別是要求註冊商店明碼實價，雖然條例沒註明不標價是違法，但會提醒店方遵守；另外聯同海關巡查貨品質量，例如珠寶的成色，價格是否合理，店方及導遊有無強迫購物行為，至今未有商戶有違規行為。他說現時註冊商店設有記分制，若註冊商店違反承諾，會被記分，記滿30分，可被暫停或撤銷商店註冊。

▲ 旅監局執行總監吳浩然（左）表示，局方不時同海關等執法部門採取聯合行動，巡查註冊店鋪。（陳靜儀攝）

旅監局行政總裁方安妮亦指，若出售違法貨品，或違反《旅遊業條例》、《商品說明條例》等，以及強迫購物已屬刑事，相信有助加強阻嚇作用。



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記者：吳雋妍