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【神探大戰】蔡卓妍華鼎獎封后　阿Sa透露將放更多時間拍電影

娛樂 19:21 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

《神探大戰》

第36屆全球電影和電視藝術華鼎獎日前圓滿結束，阿Sa蔡卓妍憑電影《神探大戰》獲「華語電影最佳女主角」。

在《神探大戰》內，飾演女警的阿Sa雖然在片中有大量跳車跳樓及跳海等危險鏡頭，不過她主動提議不用替身，親身上陣，獲導演大讚專業。

此外，一向以靚女造型現身的她不顧形像，拍攝被林峯虐待的戲份時，她僅穿上內衣褲，逃亡時又要赤腳行屎渠，絕對是瞓身演出。

承諾拍好戲回報觀眾

一直以來，阿Sa均是電影頒獎禮的常客，多年來獲得不同電影頒獎禮的女主角獎項，對於今次再次獲得女主角獎，阿Sa表示十分感欣，並承諾會更多好的作品回報觀眾。

首先，她多謝華鼎獎及所有評委，隨後向多個單位作出致謝：「多謝導演韋家輝、編劇陳偉斌、麥天樞、監製朱淑儀、多謝成個團隊，多謝所有演員。」

她續指：「能得到大家的幫助和肯定，能和這麼優秀的團隊合作，是我演員路上的十分幸運的事情。我會懷著感恩的心，打拼的韌勁，繼續呈現更多精彩的角色和作品。」

阿Sa表示，今年將會有多部電影上映：「會放更多時間喺電影上，嚟緊會有《金手指》，亦將會拍攝《新警察故事2》，希望有更多好嘅作品帶俾大家。」

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撰文 : TOPick柴犬出動

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