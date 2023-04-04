【回鄉祭祖】唐英年疫後首回鄉拜祭父親　唐翔千誕辰百年紀念活動9月舉行

▲ 唐英年今日和家人一起回家鄉無錫，拜祭父親唐翔千。（受訪者提供）

明天是疫後兩地通關的首個清明節，全國政協常委唐英年和家人，包括其母親唐尤淑圻今日一起回家鄉無錫，拜祭父親唐翔千，紀念父親誕辰100年。

此行，唐英年亦主持了上海唐君遠教育基金會的理事會會議。理事會議決通過由上海大學承辦9月舉行的「唐翔千誕辰百年」紀念大會和學術研討會，邀請上海市、江蘇省、無錫市及常州市的政商領導，唐氏宗親和基金會歷任理事及社交各界人士代表等參加。紀念大會次日更會在無錫嚴家橋舉辦祭奠與揭牌活動。

唐英年說，「父親最重要的精神遺產是愛國愛港、唯實勤勉、守正出新、共享普惠、鼎助教育。」他期待通過是次活動，令父親珍貴的精神遺產能夠得到更好的傳播，產生更深遠的影響。

▲ 唐英年出席上海交通大學唐君遠講席教授榮譽授予儀式暨唐君遠學生創新創業中心落成儀式。（受訪者提供）

另外，唐英年亦出席了上海交通大學唐君遠講席教授榮譽授予儀式暨上海交通大學密西根學院「唐君遠學生創新創業中心」落成儀式。他希望，中心可成為學生們大膽創新、實現夢想的舞台，成為為國家輸送創新和創業人才的引擎。

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責任編輯：關景騰