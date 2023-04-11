【三高問題】3成7搭橋病人術後膽固醇水平未達指標　中大：病人需持之以恆管理血脂

▲ 壞膽固醇維持於2.3mmol/L以下，有助減低病人心臟病併發症風險。(陳國峰攝)

心臟病和腦血管病已成為本港第二號殺手，部分慢性冠心病的病人需要透過「冠狀動脈搭橋手術」，以增加血液供應量。不過患者接受手術後，仍需要定期覆診、以及透過藥物控制膽固醇水平。

中大一項研究追蹤手術後患者多年的平均膽固醇水平。研究發現，壞膽固醇水平及總壞膽固醇，如維持於2.3mmol/L及3.2mmol/L以下，有助減低病人長遠心臟病併發症風險。

行房及踏單車時心口痛 後被診斷為心臟病

今年61歲的李先生，一直從事塑膠廠的工作，工作時間普遍超過12小時。他表示，早年曾經晚上放工回家的時候，踏單車的時候發現心口痛、後來與太太行房時亦出現類似情況，後來獲診斷為心臟病，並於2008年接受心臟搭橋手術。威爾斯親王醫院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷表示，李先生沒有糖尿病及高血脂，相信是先天性的因素、以及膽固醇高導致患病。

李先生指，驚訝為何「不煙不酒」下仍然患上心臟病。李先生獲安排進行搭橋手術後，休息兩個月後就可以工作。他向病友「教路」，手術後需定時服藥及做運動，亦應減少吃食少了肥膩的食物，「要自己忍下口」，因而多年來膽固醇驗血的水平每次也是滿分。

總壞膽固醇高於3.2mmol/l 一成人術後十年內死亡

不過，部分病人未必如陳生一般成功控制膽固醇。中大近年進行一項長期研究，追蹤於2007至08年，309位於威院進行搭橋手術的病人，於過去12-13年間的平均膽固醇水平，以探討膽固醇與手術成效的關係。

研究統計資料後發現，低密度脂蛋白膽固醇(壞膽固醇)每上升1mmol/l，會令心源性死亡風險增加2.3%，建議壞膽固醇水平，應維持於2.3mmol/l以下。按照這個標準，當中37.2%病人術後多年的平均膽固醇水平不達標。

至於非高密度脂蛋白膽固醇(總壞膽固醇)，就應以低於3.2mmol/l。研究指，總壞膽固醇低於3.2mmol/l的病人中，97%於術後十年均沒有發生心源性死亡。反之，如總壞膽固醇高於3.2mmol/l，有13%病人術後十年因心臟問題而死亡。

膽固醇類型 水平 壞膽固醇 <2.3mmol/l 總壞膽固醇 <3.2mmol/l

建議較國際指引寬鬆 團隊指令病人膽固醇減至「可以達到」的低水平

參照2019年歐洲心臟協會的指引，建議壞膽固醇需少於1.4mmol/l水平，中大的標準是否過於寬鬆？

郭慧婷指，這一個群組的病人，患膽固醇高的比例很高，因此應著墨於如何將由膽固醇減至「可以達到」的低水平。

他們由（膽固醇水平）很高，減至(壞膽固醇指標)2.3mmol/l，已需要飲食非常嚴謹、一直監察。研究設立指標為2.3mmol/l，是「可以達到」的低，（研究）非否定國際指引壞膽固醇少於1.4mmol/l，只是對於病人而言太難。 威爾斯親王醫院心胸肺外科顧問醫生郭慧婷

威院心胸外科部駐院醫生林諾賢表示，協會除了建議壞膽固醇需少於1.4mmol/l，指引亦要求另一做法是壞膽固醇減少一半，因此每一位病人的目標亦有不同。

團隊指，部分病人不達標是因為病人膽固醇的水平難控制、藥物的劑量亦影響膽固醇水平。中大醫學院外科學系心胸外科教授黃鴻亮表示，團隊正致力研究，如何再透過新的藥物，調節患者的壞膽固醇水平。

中大醫學院表示，市民不會有家用儀器監察膽固醇，因此病人每年覆診十分重要，希望是次研究帶出訊息膽固醇控制至關重要。

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記者：陳展棋