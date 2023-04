賓艾佛力自導自演熱血新作《AIR》　打破常規徹底顛覆體育世界創奇蹟

「蝙蝠俠」賓艾佛力(Ben Affleck)除演戲外,其實做導演同樣在行。而他似乎喜歡以真人真事為電影藍本,他奪奧斯卡最佳電影《ARGO救參任務》(Argo)就是改編自1979年的伊朗人質危機事件,至於新作《AIR》揭開Nike公司旗下Air Jordan籃球鞋的崛起史。

而且賓艾佛力今次找來老友麥迪文(Matt Damon)演Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛,而賓艾佛力演Nike創辦人兼總裁菲爾奈特。

至於其他創造Air Jordan的關鍵人物也是影片主要角色,包括:米高佐敦母親迪洛絲佐敦(維奧拉戴維斯)、Nike籃球鞋部門營銷副總裁羅伯史崔瑟(謝遜比文)、米高佐敦經理人大衛霍克(基斯梅辛拿)、Nike籃球鞋Air Jordan設計師彼得摩爾(馬修邁赫)及Nike行政顧問霍華懷特(基斯德加)等。

▲ 賓艾佛力自導自演《AIR》。

徹底改變體育界行銷方式

《AIR》是一套很勵志的電影,但雖然影片關於Air Jordan籃球鞋,但片中的熱血場面卻不是在籃球鞋,甚至不完全直接與米高佐敦有關。

故此賓艾佛力也表示,《AIR》並不是關於米高佐敦的故事,而是描述這位籃球界傳奇在正式踏上NBA賽場巨星之路前,Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛與米高母親迪洛絲喬丹(維奧拉戴維斯飾)同預見他的未來價值與意義,如何徹底改變體育界的行銷手法。

所以,Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛,以及迪洛絲喬丹才是故事的核心人物。

▲ 麥迪文演Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛。

創造奇蹟反彈

現今Nike是籃球鞋主導全球市場的龍頭,但很多人包括《AIR》男主角麥迪文接拍本片前也不知道Nike在80年代成立籃球鞋部門之初,卻處於劣勢,連年輕時代的米高佐敦最初都看不起Nike,無意為他們代言。

麥迪文亦說:「一直以為Nike是籃球鞋的龍頭,但到讀劇本才知,Nike在80年代初,其籃球鞋在市場上跟Adidas及Converse相差甚遠。」

他演的Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛,最初未能像Adidas及Converse成功簽到著名球星做代言人:「他為重振籃球鞋部門,他不惜孤注一擲,將自己的事業及部門押落一個人身上,打破重重困難,為了成功簽到籃球界明日之星米高佐敦。」

監製之一積遜米高伯曼(Jason Michael Berman)則表示,《AIR》也是一個關於人處於劣勢如何反彈,創造奇蹟的勵志故事,都是能夠打動觀眾的精彩故事。

▲ Air Jordan籃球鞋的誕生,對運動產品銷售方式影響深遠。

回到黃金80年代

《AIR》以80年代為背景,由服裝、道具、歌曲及氛圍都一絲不苟,比如片中出現不少80年代經典流行名曲做配樂,由開場選用英國樂隊Dire Straits 80年代大紅的《Money For Nothing》,到中後段麥迪文呆等結果用上美國女歌手Cyndi Lauper的80年代名曲《Time After the Time》。

到劇情講到米高佐敦成名時,以美國搖滾巨星Bruce Springsteen名曲《Born In the USA》做配樂,都效果突出。賓艾佛力亦刻意不用全新配樂,利用80年代電影配樂做本片配樂,更能增加本片的80年代氛圍。

▲ 米高佐敦母親迪洛絲佐敦(右) Nike開出一個史無前例又具深遠意義的合作建議。

打破常規創新天地

影片講當年正值起飛的NBA界新秀米高佐敦,與剛剛起步的Nike,正周旋合作機會。

在Nike裡拼命工作的,是一班不循規蹈矩「非一般」籃球鞋生產團隊,他們賭上一切,開山劈石,只是為在市場上爭一革命性席位。

與此同時,米高佐敦的母親,同樣抱有偉大願景,對自己毫不妥協,更堅信兒子擁有巨大潛能。最終憑著衆人之力,令Air Jordan這個全新球鞋品牌順利誕生,徹底顛覆體育世界及當代文化。

