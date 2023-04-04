賓艾佛力自導自演熱血新作《AIR》　打破常規徹底顛覆體育世界創奇蹟

「蝙蝠俠」賓艾佛力（Ben Affleck）除演戲外，其實做導演同樣在行。而他似乎喜歡以真人真事為電影藍本，他奪奧斯卡最佳電影《ARGO救參任務》（Argo）就是改編自1979年的伊朗人質危機事件，至於新作《AIR》揭開Nike公司旗下Air Jordan籃球鞋的崛起史。

而且賓艾佛力今次找來老友麥迪文（Matt Damon）演Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛，而賓艾佛力演Nike創辦人兼總裁菲爾奈特。

至於其他創造Air Jordan的關鍵人物也是影片主要角色，包括：米高佐敦母親迪洛絲佐敦（維奧拉戴維斯）、Nike籃球鞋部門營銷副總裁羅伯史崔瑟（謝遜比文）、米高佐敦經理人大衛霍克（基斯梅辛拿）、Nike籃球鞋Air Jordan設計師彼得摩爾（馬修邁赫）及Nike行政顧問霍華懷特（基斯德加）等。

▲ 賓艾佛力自導自演《AIR》。

徹底改變體育界行銷方式

《AIR》是一套很勵志的電影，但雖然影片關於Air Jordan籃球鞋，但片中的熱血場面卻不是在籃球鞋，甚至不完全直接與米高佐敦有關。

故此賓艾佛力也表示，《AIR》並不是關於米高佐敦的故事，而是描述這位籃球界傳奇在正式踏上NBA賽場巨星之路前，Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛與米高母親迪洛絲喬丹（維奧拉戴維斯飾）同預見他的未來價值與意義，如何徹底改變體育界的行銷手法。

所以，Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛，以及迪洛絲喬丹才是故事的核心人物。

▲ 麥迪文演Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛。

創造奇蹟反彈

現今Nike是籃球鞋主導全球市場的龍頭，但很多人包括《AIR》男主角麥迪文接拍本片前也不知道Nike在80年代成立籃球鞋部門之初，卻處於劣勢，連年輕時代的米高佐敦最初都看不起Nike，無意為他們代言。

麥迪文亦說：「一直以為Nike是籃球鞋的龍頭，但到讀劇本才知，Nike在80年代初，其籃球鞋在市場上跟Adidas及Converse相差甚遠。」

他演的Nike籃球鞋部門主管桑尼瓦卡洛，最初未能像Adidas及Converse成功簽到著名球星做代言人：「他為重振籃球鞋部門，他不惜孤注一擲，將自己的事業及部門押落一個人身上，打破重重困難，為了成功簽到籃球界明日之星米高佐敦。」

監製之一積遜米高伯曼（Jason Michael Berman）則表示，《AIR》也是一個關於人處於劣勢如何反彈，創造奇蹟的勵志故事，都是能夠打動觀眾的精彩故事。

▲ Air Jordan籃球鞋的誕生，對運動產品銷售方式影響深遠。

回到黃金80年代

《AIR》以80年代為背景，由服裝、道具、歌曲及氛圍都一絲不苟，比如片中出現不少80年代經典流行名曲做配樂，由開場選用英國樂隊Dire Straits 80年代大紅的《Money For Nothing》，到中後段麥迪文呆等結果用上美國女歌手Cyndi Lauper的80年代名曲《Time After the Time》。

到劇情講到米高佐敦成名時，以美國搖滾巨星Bruce Springsteen名曲《Born In the USA》做配樂，都效果突出。賓艾佛力亦刻意不用全新配樂，利用80年代電影配樂做本片配樂，更能增加本片的80年代氛圍。

▲ 米高佐敦母親迪洛絲佐敦（右） Nike開出一個史無前例又具深遠意義的合作建議。

打破常規創新天地

影片講當年正值起飛的NBA界新秀米高佐敦，與剛剛起步的Nike，正周旋合作機會。

在Nike裡拼命工作的，是一班不循規蹈矩「非一般」籃球鞋生產團隊，他們賭上一切，開山劈石，只是為在市場上爭一革命性席位。

與此同時，米高佐敦的母親，同樣抱有偉大願景，對自己毫不妥協，更堅信兒子擁有巨大潛能。最終憑著衆人之力，令Air Jordan這個全新球鞋品牌順利誕生，徹底顛覆體育世界及當代文化。

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