【外牆剝落】葵涌嘉里貨倉外牆剝落　屋宇署：已向業主發出勘測令

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屋宇署今日(4日)表示，周日(2日)早上接獲警方通知指永基路35號一棟倉庫大廈外牆批盪剝落，隨即派員視察，發現該大廈9樓面向永孝街的外牆有部分飾面及批盪剝落，但整體樓宇結構沒有明顯危險。屋宇署發言人表示，已向有關業主發出勘測令，要求其委任認可人士勘測有關外牆，包括批盪剝落的成因分析，並提交勘測報告及修葺方案。



涉事大廈樓齡25年及樓高16層。根據批准圖則，該大廈的6樓至11樓為冷藏庫用途。屋宇署亦已即時聯絡有關大廈物業管理公司採取補救行動。物業管理公司除了在大廈外牆加設防護措施，亦安排註冊承建商昨日（3日）展開外牆搭建棚架及鋪設防護網的工程，以進一步保障行人安全。屋宇署會繼續密切跟進此個案。



發言人強調，該署一直以風險為本為原則，包括強制樓齡達30年或以上的私人樓宇進行驗樓、透過大規模行動主動巡查並向失修樓宇發出修葺令，以及跟進市民舉報等，有系統地處理樓宇失修問題。然而單靠屋宇署的執法行動並不足以持續而有效地解決樓宇安全問題。業主須對其物業的樓宇安全和維修保養負上責任。而政府亦會向負責任的業主提供協助和支持，並對失修樓宇採取執法行動。

前日早上10時，葵涌永基路嘉里貨倉的10樓外牆，一幅約2米乘3米石屎剝落，一對父女受輕傷送院治理。

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責任編輯：陳展棋