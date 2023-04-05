【旅行攻略】復活節期間機場巴士加密班次　點樣轉車先有半價優惠？

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踏入復活節長假期，外遊港人大增，為便利經機場和港珠澳大橋抵港的市民，龍運和城巴均會在復活節假期，為相關路線加密班次。

龍運：

龍運多條路線包括

A31 [荃灣（如心廣場）⇋ 機場]

A33X [屯門（富泰邨）⇋ 機場]

A41 [沙田（愉翠苑）⇋ 機場]

NA32 [葵涌邨 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

NA33 [屯門（富泰邨）⇋ 機場（國泰城）]

NA40 [烏溪沙站 ⇋ 港珠澳大橋香港口岸]

將由4月3日起加強服務。

另外，乘客乘搭任何一條龍運機場A線，於青嶼幹線轉車站或屯赤隧道轉車站，轉乘路線A31、A33X、A41或A36 [錦上路站 ⇋ 機場]，前往港珠澳大橋香港口岸，第二程可享免費轉乘優惠。

城巴：

往來港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的B5號線，及途經港珠澳大橋香港口岸的城巴機場快線A11、A21及A29號線會於復活節假期間加密班次，至最密每10分鐘一班。

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記者：陳梓蔚