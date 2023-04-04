【特別財會】「引進辦」每年運作預算開支1200萬　擁18個職員

▲ 特首李家超在去年的施政報告提出成立「引進重點企業辦公室」。 （資料圖片）

特首李家超在去年的施政報告提出成立「引進重點企業辦公室」，行政署今日表示，「引進辦」現時的人手數目為18人，每年的運作預算開支為1,200萬元，並於2023-24年度獲撥款約560萬元作為主任及副主任的薪酬開支，其餘16名職員的薪酬開支透過財政司司長辦公室及投資推廣署調動現有資源承擔。

立法會財務委員會安排4月11日14日及17日舉行21節特別會議，第三節涉及雜項，包括－行政署, 審計署, 行政長官辦公室, 廉政公署, 立法會行政管理委員會, 申訴專員公署，局方收到議員的書面問題，多位議員問及「引進辦」的細節。

行政署今日書面答覆指，「引進辦」現時人手數目為18人，當中包括1名主任、1名副主任、1名執行總裁、5名副總裁、5名高級經理、3名經理及2名私人秘書。引進重點企業辦公室的職員包括公務員，以及以非公務員或非公務員合約條款聘任的人員，各級人員的薪酬及聘用條件均按照政府的既定機制釐定。引進重點企業辦公室於2023-24年度獲撥款約560萬元作為主任及副主任的薪酬開支，其餘16名職員的薪酬開支透過財政司司長辦公室及投資推廣署調動現有資源承擔。

行政署指，「引進辦」每年的運作預算開支為1,200萬元，其中已包括難以個別量化的外展計劃、內地及海外圓桌活動、線上及線下市場推廣、製作宣傳物品，以及一般行政費用等運作開支。

被問到「引進辦」目標企業名單的制定進度如何，目前在名單上有多少家目標企業，目前已接觸目標企業當中的多少家等？行政署指，「引進辦」經已制定初步目標企業名單，並根據名單積極與重點企業進行接觸，名單上的目標企業來自生命健康科技、人工智能與數據科學、金融科技、先進製造與新能源科技等策略產業。行政署強調，由於與目標企業討論的過程必須保密，現階段暫時無法公開接洽中的重點企業數目。如果有重點企業落戶香港的好消息，政府會適時公布。

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責任編輯：區綽彥