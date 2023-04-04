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「共創明Teen」推不足半年21學員退出　原因是......

政治 22:37 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

港府去年推出「共創明『Teen』計劃」。（資料圖片）

港府去年推出「共創明『Teen』計劃」，由來自各行各業的友師帶領弱勢中學生闊眼界、建立正向人生觀。不過，每隊友師和學員相處模式不同，有人相處融洽密密見，有人就話配對機制有問題，連約見面都不易。

據了解，當時不少人申請做友師，但並非個個都有得做。港府今日書面回應議員問題時披露了友師的身份和年齡層，當中有醫生、律師、教師、董事、銀行經歷、立法會議員等，年齡方面，約2400位友師介乎26-55歲，65歲或以上的僅10人。

當局話，至目前為止，社會福利署沒有接到學員或其家長與友師溝通有困難或關係疏離的投訴。計劃在去年10月份開展時，共招募2800名學員，不過，截至上月底，已有21位學員主動退出計劃，原因包括學業繁忙、與學校活動或課外活動撞期及星期六、日需要參加補習班等。

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撰文 : 傅流螢

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