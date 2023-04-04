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林鄭金鐘前任特首辦　一年要花多少錢？

政治 22:46 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

前特首林鄭月娥卸任後，其一舉一動仍受市民關注。（資料圖片）

前特首林鄭月娥卸任後，其一舉一動仍受市民關注。因中環的前任特首辦公室已經飽滿，她要在金鐘太古廣場另設辦公室，每月淨租金約為37萬7千元惹熱議，但政務司司長陳國基早前已澄清，屬市場合理水平。

「深藍KOL」、新民黨議員李梓敬就透過書面問題，問過去一年，金鐘辦公室涉及的非經常性的開支和每月的經常性開支。

行政署回覆話，位於金鐘太古廣場的前任特首辦公室在2022-23年度，涉及的非經常開支約655萬元，主要是裝修工程，包括購置傢俬及設備的開支。

而辦公室在2022-23年度經常開支總共約695萬，包括員工薪酬及與員工有關連的開支約204萬，租金及相關開支約443萬，其他日常運作開支約48萬。

以前特首身份出席183次推廣或禮節性活動

雖然林鄭月娥卸任後，好像較少出現在公眾視線中，但原來，林鄭頻頻出席活動。根據前任特首辦提供的資料，林鄭月娥於去年7月1日至今年1月31日期間，以前特首身份出席183次推廣或禮節性活動，分別在香港和海內外及以視像或錄影形式進行。

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撰文 : 傅流螢

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