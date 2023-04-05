【旅遊推廣】旅發局邀韓國男團成員來港體驗　冀透過明星效應吸引旅客訪港

▲ （崔珉豪IG截圖）

旅發局今年首季透過與內地、台灣及日本的知名媒體合作製作娛樂節目，以及邀請當紅明星來港親身體驗，推廣香港旅遊新體驗。

旅發局指，隨著香港與全球通關，局方加強透過各地的歌影視等娛樂及新媒體平台，向旅客呈現香港的獨特魅力，吸引他們籌劃久違的訪港之旅。例如旅發局早前與南韓時尚雜誌《Luxury》合作，於3月刊以香港經典為主題，製作20頁香港特輯，其中更邀請韓國人氣男團SHINee成員崔珉豪在多個香港景點拍照，包括灣仔藍屋、雷生春、和昌大押等，旅發局同時安排崔珉豪到主題樂園、香港藝術館、M+等景點參觀。

另外，旅發局早前也邀請Netflix競技真人騷《體能之巔︰百人大挑戰》的人氣王、韓國格鬥選手秋成勳在活動後留港一日遊，遊電車河、造西裝、天台酒吧Happy hour和打邊爐等，感受 「港式男人的浪漫」。

旅發局今年首季亦與內地、台灣及日本的媒體合作製作娛樂節目，如與內地互聯網媒體巨頭之一騰訊合作，推出《再遇 · 香港》系列宣傳，由主持人以第一身視角，分享其登上最新的山頂纜車、 乘搭昂坪 360「全景纜車」，以及遊覽香港故宮文化博物館及M+的感受。同時也邀請台灣美食旅遊節目《食尚玩家》主持人小禎、胡釋安來港拍攝，除品嚐美食及欣賞維港美景外，更到主題樂園、西九文化區、上海街、油麻地書院等地方，介紹香港的新景點之餘，亦帶領旅客走進文青打卡好去處。

至於日本媒體，旅發局則與富士電視台合作，邀請在當地早晨生活資訊節目《NONSTOP!》主持人設樂統、井戸田潤及小籔千豊來港慶祝節目12周年，發掘香港景點，主持到訪主題樂園、西九龍文化區，及品嚐雞蛋仔等街頭小吃，體驗香港藝術文化及地道生活。而旅發局也協助日本朝日電視台的綜藝節目《リア突 WEST》在港拍攝，節目主持、日本傑尼斯偶像組合 Johnny's WEST 成員藤井流星首次來港發掘香港奇事趣聞，同時體驗本地文化，如品嚐港式海鮮、試喝涼茶及逛油麻地果欄。

旅發局稱，未來會透過更多娛樂節目及明星效應，向外宣傳香港的影視文化、美酒佳餚等獨有魅力，製造更多正面口碑和評價，以吸引全球旅客來港親身體驗。

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責任編輯：TOPick港聞組