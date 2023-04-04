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【殺校潮】教育局網誌重提2003年殺校政策　3年間30間村校停辦

社會 23:05 2023/04/04

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

（資料圖片）

首間資助小學新學年獲批開辦「0班小一」，瀕臨殺校邊緣。教育局副局長施俊輝昨撰文表示，正與辦學團體商討停辦或合併學校，重提教育局正沿用2003年起推行「統整成本高及使用率低的小學」政策。這俗稱「殺校」政策，在03年實施初期曾掀起一波殺校潮，包括數十間村校在短時間內停辦。

施俊輝今日（4日）以「把握人口變化契機，善用資源優化教育」為題，在教育局網上專欄「局中人語」撰文，表明教育局會以學生福祉為最優先考慮，逐步有序調節學校數目，同時善用公共資源，確保教育質素，現正與辦學團體商討停辦或合併學校。

他提及，教育局一直採用「統整成本高及使用率低的小學」政策，希望為學生提供優質教育，當學校網內仍有足夠學額供應時，若公營小學在小一派位機制下獲派人數過少，相關辦學團體可考慮有策略地，將屬下辦學理念和課程相近的學校合併。

翻查資料，「統整使用率低的小學」政策早在2003/04學年起實施，當局當時要求收生不足23人的小學停辦小一，掀起一輪殺校潮。翻查政府數字，由2004/05至2006/07學年短短3年間，停辦小學數字多達39間，包括30間村校；直至2014/15學年，合共88間公營小學因未符合小一收生最低人數，而按該政策停辦。

不過，當年亦有小學成功「避殺」，例如鮮魚行小學申請「特別視學」及自資開辦小一，成功「救校」；另寶覺小學也曾申請司法覆核，要求頒令推翻殺校決定，後與政府達成和解協議，同獲准以自資方式續收小一生。

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記者：馮琪雅、黃小冰

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