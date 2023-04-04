【殺校潮】錦江小學新校長推戲劇教育媲美名校　學界慨歎：用心經營難阻殺校

▲ 中華基督教會長洲堂錦江小學上周接獲教育局通知，9月新學年未獲准開辦小一。（學校網頁圖片）

陷入殺校危機的中華基督教會長洲堂錦江小學，已啟動危機小組「積極跟進」。據知該校上學年才換校長，新校長黃永康上場後加強學校戲劇教育，令該校在今屆香港學校戲劇節與多間傳統名校分庭伉禮。有不願具名的津小校長慨歎，即使學校用心經營也難阻教育局殺校意向。

去年升中派位 100%獲派首3志願

該校辦學團體中華基督教會長洲堂昨日向家長及校友發通告稱，上周接獲教育局通知，9月新學年未獲准開辦小一，校方已立即啟動危機小組，由校監、校董和學校主要成員組成，將與教育局商討可行方案，現正按教育局文件積極跟進。

該校為長洲3間小學之一，其餘兩間小學包括長洲聖心學校及國民學校，兩校本學年均開設2班小一，錦江小學僅開1班小一，規模較小。據校網公布，該校在2021/22年度升中派位，100%學生獲派首3志願，多達87%學生獲派長洲區外中學，當中包括皇仁書院、英華女學校及聖公會鄧肇堅中學等。

新校長推動戲劇 成績媲美名校

該校更在今年度香港學校戲劇節，成為奪得「評判推介演出獎」的19間廣東話演出組別學校之一，得獎名單不乏傳統名校，例如聖保羅男女中學及拔萃男書院附屬小學等。

學校通告指，該校前身為「長洲女校」，1978年起名為中華基督教會長洲堂錦江小學，更名後已有45年歷史，是長洲唯一一間基督教學校，「多年來一直為長洲學童提供優質教學，近年引入新課程，啟發學生視野，亦積極投入社會服務。」校方感謝家長支持和欣賞，並呼籲大家為該校禱告，「讓學校能繼續以基督的愛培育學生，作育英才，榮神益人。」

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記者：馮琪雅