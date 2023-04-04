【殺校潮】有小學校長盼教育局降低開班綫　讓學界喘息

▲ 小學校長朱偉林表示，希望當局給予彈性，再下調小一開班綫。（資料圖片）

「殺校潮」重臨，有小學校長指昔日學界協助教育局解決人口上升的問題，盼當局給予彈性，再下調現時16人一班的開班綫。

新界校長會副主席、鳳溪第一小學校長朱偉林指，教育是長綫投資，為香港培育未來接班人，指過去學界曾經在學生人口高峰，為教育局解決學位不足問題，以其學校為例曾經由24班加至39班，近年逐步「收肚」回復正常水平。

他認為教育局現時以「縮班殺校」應對人口下降，做法死板，又提到學界疲於奔命，「最近撥20萬給學校做家長教育，好多嘢要學校執行、吃不消」。他建議當局增加教育資源，例如降低開班綫，「有啲彈性，畀大家有喘息機會。」

影響9月新學年班級結構的「開班信」於上周五（3月31日）發出，今日（4日）傳出首度有津小獲派0班小一，須於本月20日或之前，向局方提交發展方案，選擇轉私立模式辦學或與其他學校合併，倘學校欲繼續按原有模式營運，就要通過教育局特別視學。

其中陷入殺校危機的中華基督教會長洲堂錦江小學，已啟動危機小組「積極跟進」。據知該校上學年才換校長，新校長黃永康上場後加強學校戲劇教育，令該校在今屆香港學校戲劇節與多間傳統名校分庭伉禮。有不願具名的津小校長慨歎，即使學校用心經營也難阻教育局殺校意向。詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅