【Netflix劇集】人氣台劇《模仿犯》3大賣點　柯佳嬿林心如遭殘害挑戰感官

▲ Netflix 台劇《模仿犯》上架短短未夠一星期，已經火速進佔播放榜首位！。

Netflix 台劇《模仿犯》上架短短未夠一星期，已經火速進佔播放榜首位！由台灣當紅影視紅星吳慷仁、柯佳嬿、林心如、姚淳耀等人主演，劇情翻拍自日本宮部美幸同名小說，以一個女性斷掌為開端，講述兇手利用媒體操弄檢察官，無差別殺了許多失蹤女性。

故事設定於台灣90年代後期，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁飾）面對當時第一單連續殺人命案，兇手獨特的犯案手法與瘋狂行徑，讓各大電視媒體爭相報導，隨着偷拍、炒話題、搶收視率越演越烈，兇手也跟着媒體亂象開始操弄人心、挑釁司法，使郭檢察官決心不惜以非法手段也要找出兇手。

▲ 吳慷仁飾ec6擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其。（Netflix劇照）

劇集3大精彩之處：

1. 隨機殺人

《模仿犯》大談無差別殺人的敏感犯罪題材，着重執法者、加害者與受害者之間的人心刻劃，令人想起2014年台北捷運的鄭捷隨機殺人案。該案造成台灣一陣恐慌，整個社會對他的憤怒也加速了法院實現社會正義的死刑槍決；與劇中兇手利用大眾輿論和新聞媒體，來干擾檢警調查有異曲同工之處。

2. 媒體輿論帶風向

劇集背景設定於台灣90年代，媒體第四權興起之時，故事遂以以新聞對社會的影響為主軸，來重思新聞媒體的影響力。從現在看來，媒體對社會造成的影響可以說更為深遠廣泛，台灣網民亦指，尤其現在當某一件社會事件引起廣大輿論時，媒體可能成為帶風向的主使者，更令人想到現實的可怕。

▲ 林心如這次飾演富爭議的媒體人。（Netflix劇照）

3. 兇手之謎

在《模仿犯》的預告及海報中，兇手總以面具示人，似是暗喻他有着不為人知的祕密與身世，亦或是他其實就在大家身邊。讓人與劇中查案者一起找出背後兇手的懸案感，承襲自《華燈初上》中的設計。

▲ 劇中見到不少《華燈初上》中的演員。（Netflix劇照）

如果是偏好血流成河的觀眾，《模仿犯》絕對可滿足你的期待。劇集找來陸夏、李亦捷、曹芯瑜、邱偲琹、睦媄等新生代女星飾演連環殺人案的受害者們，雖然戲份不多，但她們被凌虐時痛苦的淚水與表情與最後淒慘的狀態，甚至還有斷掌、斷頭的殘忍畫面出現，真的會讓觀眾感到不捨又憤怒。

▲ 憑劇集《想見你》爆紅的柯佳嬿這次亦有參演。（Netflix劇照）

台灣當紅女星柯佳嬿繼《想見你》之後再度墜樓，林心如被煙灰缸砸死，也頗有致敬《華燈初上》的意味。

記者：王嵐