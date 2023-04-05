【甲型流感】林緯遜：近一周流感明顯回來　難料會維持多久

▲ 林緯遜指近一周流感明顯回來，難料會維持多久（資料圖片）

一名患有大腦麻痺的17歲男童感染甲型流感，併發肺炎及休克，現情況危殆。香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，現時流感病毒陽性率達5.8%，形容現時雖未達以往流感高峰期，但比較過去兩、三年，近一周流感明顯回來，又指非常難預測流感高峰會維持多久，料可維持數周不等。

林緯遜於電台節目上表示，大部分流感個案屬輕微，部分年紀較輕或較大者、長期病患者、孕婦等屬高風險群組人士感染流感後都可引致死亡。

他又指，過去兩年流感活躍度低，社區免疫屏障低，而現時社會開始復常，流感病毒陽性率達5.8%，形容雖未達以往傳統冬季流感高峰期，但比較過去兩、三年，近一周流感明顯回來，又指非常難預測流感高峰會維持多久，料可維持數周不等；而在外國都可看到流感個案數字有所上升，及小朋友個案比較嚴重。

在新冠疫情方面，最新新冠病毒繁殖率已突破1，林緯遜表示現時污水監察有相當高病毒量，與去年夏天相若，形容病毒從來未離開社區，料比率回升受愈來愈多市民脫下口罩影響，較後時間個案宗數會再上升；不過他指嚴重個案數字仍處於非常低，認為應不用太擔心，而身體健康人士是否需打加強劑疫苗可再觀察數據而決定。

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記者：鄧凱文