梅艷芳胞兄欲探梅媽不果發爛渣　梅媽勸梅啟明：希望你做一個正途嘅人【有片】

▲ 梅啟明被梅媽寄語要行正途。

在3月24日下午2時許，警方接報銅鑼灣希慎道「水門雞飯」內，在食肆任職廚房男工的71歲梅啟明不慎跣倒，頭撞地一度失去知覺，並由同事報警，案件暫列作「工業意外」。

梅啟明受傷入院後，他曾發高燒、半邊身麻痺，在昨日（4月4日）下午，他精神奕奕地出院兼接受傳媒訪問。

【梅啟明工傷】預告出院即探梅媽告狀 梅啟明勢要出解僱信趕走看護

不打算告餐廳

留醫13日的梅啟明，受訪時指自己工作時間是由中午12時至晚上10時，更是「忙到連水都無時間飲」，他在廚房工作轉身時被絆倒後跌暈，不過他指自己未有打算控告任職的餐廳，又對被質疑騙取工傷賠償而大感憤怒！

出院即探梅媽

梅啟明留醫期間也相當「關心」梅媽，成功出院後也即時前往聖保祿醫院找梅媽，可惜，他被院方拒諸門外。

梅啟明指梅媽叫自己前來探望，並在醫院外致電予梅媽，不過未被接聽。他指根本是梅媽的私人看護鄭姑娘截掉來電。後來，院方代表指病人拒見梅啟明。

▲ 梅啟明（影片截圖）

大鬧醫院大堂

一心想與母親見面的梅啟明，面對被拒見當然心有不甘，闖入醫院大堂的他，並與病人聯絡主任理論，主任致電至病房後，所得的回覆是病人拒絕其探訪。

梅啟明聞言後隨即發爛渣，直斥醫院禁錮病人，主任建議他如有懷疑的話可以選擇報警。

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稱「要睇醫生」 上病房樓層

後來，梅啟明其後以「睇醫生」等原因進入醫院，被推撞上前攔截的保安，發惡警告保安，指自己是剛剛出院。

而他也曾前往梅媽所住的樓層，並獲護士告知「冇呢個人」。他聲稱被保安威脅又覺得母親被禁錮，因此決定即場報警！

梅啟明獲「傳話」

警方到醫院了解事件，確定梅媽是安全、精神好，梅媽也有透過警方向兒子傳話，寄話他要行正途。

警方說：「佢都關心你，知道你前排整親手，佢知道你嘅情況，等佢身子好啲嘅時候就會見你。佢依家安全，都知你今日好早嚟到，喺醫院都做咗一啲嘢，可能會影響到其他病人，佢話你喺出面做嘅嘢佢會知道，希望你做一個正途嘅人、積極少少，佢會知道，到時佢就會同你見面。」最後，梅啟明在警察勸籲後離開醫院。

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