【清明禁忌】清明節十大禁忌 玄學家：掃完墓不宜直接回家1類人不宜掃墓

▲ 清明掃墓並非人人適合，命理師點名5類人最好乖乖在家。

臨近清明節，不少家庭都有拜山的計劃，以紀念祖先，祈求祖先的保佑。但拜山都有很多需要注意的細節和禁忌，台灣命理師小孟為此於Facebook個人專頁分享了清明10大禁忌，在拜山前後一定要多加留意。

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以下為授權轉載全文：

1.不要隨意進出老宅：民間相傳清明節很多往生靈魂會出沒，因此不要隨意進出老宅，小心會有一些戀宅的靈體回到老宅。

2.掃墓要下午5：00前完畢：掃墓要記得早上9：00-下午3：00最好，因為是陽氣最重的時刻，在這個時候拜拜不容易卡到陰，5：00後為陰陽交界時間比較容易遇到不潔之氣。

3.不要去有祖先牌位的朋友家：清明節會有很多祖先回家，若家中有祖先牌位的人，祖靈回家容易跟你擦身而過，體質較弱的人容易感冒生病。

4.掃墓完不宜直接回家：掃墓完切記不要直接回家，容易將穢氣與陰氣帶回家，建議掃墓完到附近熱鬧的地方走走再回家。

5.清明節禁慾，禁打麻將，禁喇叭聲太大：家中有祖先牌位的人，清明節祖靈會回家，因此避免在家中從事房事，打麻將，看電視與聽音樂要轉小聲，以免打擾祖先。

6.不要拜芭樂（芭樂票）、蕃茄（像血）、香蕉（招你來）、釋迦（象徵佛祖的頭）。

7.不要買鞋穿上山:因為鞋同音邪，清明當天買鞋容易招邪。

8.不要拍照：到墓地不宜攝影拍照，以免照到不好的東西，同時也對祖先不禮貌。

9.清明當天生日者不要掃墓：清明當天生日的人為喜氣，因此當天生最好避開以免沖煞，若真的想去掃建議帶艾草去拜拜。

10.不是親人是外人，要記得不要亂拜拜，可以陪同但不要點香，以免對方祖先對你產生好奇跟你回家。

文章獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載，標題經TOPick編輯修改，原題為《清明節十大禁忌》

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