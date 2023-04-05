黑色喜劇《吸血鬼奴才：雷菲爾》影射打工仔生活　人人有個惡魔老細

▲ 《吸血鬼奴才：雷菲爾》

尼古拉斯基治（Nicolas Cage）在《喪盡癲才》（The Unbearable Weight of Massive Talent）玩自嘲後，其新作《吸血鬼奴才：雷菲爾》（Renfield）也是齣黑色喜劇。

他在新片演殭屍王伯爵德古拉（Dracula）伯爵，此吸血鬼橫蠻自戀，長期折磨著忠心僕人雷菲爾（尼古拉斯侯特飾）。雷菲爾為這個惡魔老細做牛做馬，強迫尋找獵物，即使多低賤也要遵從無理吩咐。

經過多個世紀奴役與差使，活到現在的雷菲爾終於忍夠準備劈炮，在善心女警（奧卡菲娜飾）協助下多番擺脫陰影企圖迎接新生活；但雷菲爾最當務之急，是先要找方法終止這段長期相互倚賴的不良關係⋯⋯

影射現實日常生活

《吸血鬼奴才：雷菲爾》有別於一般的吸血鬼德古拉故事，故事的主軸並非由德古拉出發，反而由他所掌控的忠心僕人雷菲爾作為主角，爆血搞鬼又搞笑地將做牛做馬的雷菲爾及自戀爆棚的德古拉的主僕關係作為故事的主線。

電影將黑色幽默與搞鬼恐佈完美融合，而這段需要絕對服從的主僕關係更影射著我們的人生故事。

有些時候，你的老細就是「惡魔」；而在這部電影，雷菲爾的老細，剛巧就是最臭名遠播的真正惡魔。我們要學會的，是如何擺脫在惡魔陰霾之下失去自我的人生，尋回自己。

向經典致敬

電影的原創構思者羅拔卻曼 (Robert Kirkman) 參考1897年Bram Stoker筆下的經典小說《德古拉》，以其中一位英國瘋人院院友作為雷菲爾的原型人物，他專門吞食烏蠅、蜘蛛、鳥類及其他生物以獲取永生。

導演Chris McKay亦對電影的開場方式有個妙想天開的想法，將此部電影的雷菲爾及德古拉合成到經典的黑白吸血鬼電影之中：「二人的主僕關係需要由一些背景故事出發，有什麼比將此直接結合1931年首部《德古拉》電影更好？我希望向《德古拉》原著及Bela Lugosi （首位在電影裡飾演德古拉伯爵的演員）致敬。」

格鬥訓練食蟲樣樣齊

作為吸血鬼德古拉的忠心奴僕，雷菲爾要在各種環境中掠取獵物，需要身手敏捷的體格方能為主人效勞。

飾演雷菲爾的尼古拉斯侯特為此特別接受地獄式格鬥訓練，以應付角色需要的動作情節。

而讓雷菲爾維持不老之身的秘密，就是長期吞食各種昆蟲，幸好道具部為尼古拉斯侯特製出各種味道的道具糖果昆蟲，雷菲爾表示「他們造了焦糖味的蟑螂，我才逃過吃真蟑螂的一劫。」但他也吃過最少一種真正的昆蟲，「但我就不建議大家嘗試薯仔蟲，味道真的十分『蟲』呢！」

留不能磨滅印象

尼古拉斯基治透露在童年時，他的父親會在家中播放35mm黑白片，其中一部就是1920年代改編自Bram Stoker筆下的經典小說《德古拉》的開創先河默片《吸血殭屍》（Nosferatu）：「當你在5歲時已經看過這齣電影，主角用他雙眼及長長的爪狀指甲做那些瘋狂的事，這會給你留下不能磨滅的印象。」

而談到如何演繹德古拉，基治親述最直接的影響是來自他的父親：「我的爸爸是一個帶著中大西洋口音，十分優雅而且極度聰慧的人。無論去到哪裡，他永遠都知道自己是最聰明的人，所以我覺得爸爸會是這個角色的一個很好的典範。」

人人心中都有個惡魔

在這個充滿操控及情緒勒索的吸血鬼主僕故事之中，監製Samantha Nisenboim看到箇中的潛力；「雷菲爾覺得主人德古拉定義了自己，為他的世界賦予了意義，更賜予他某種力量，令雷菲爾覺得沒有德古拉的話，他什麼都不是。」

在我們的生活中，總有些人或事左右甚至控制著我們的人生，但若果我們不擺脫這些束縛，則永遠無法真正獲得自由：「在電影之中，雷菲爾有機會去尋回自己，而且電影能夠將擁抱自己及自己已經足夠這種想法紥根在人的心中。」

他續指：「我們日常都常對自己十分苛刻，這齣電影之中『我已經足夠了』的想法能帶給觀眾一個很好的信息。」我們都值得擁有快樂。

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