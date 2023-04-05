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【學生飲酒】初中生帶已開罐啤酒上巴士　司機勸落車不果報警：給他震撼教育

教育 10:39 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

初中生帶已開罐啤酒上巴士，司機勸落車３次不果報警。

中學生飲啤酒本已是違法，還把已開罐的啤酒帶上巴士，令司機難做。台灣近日有巴士司機在社交平台發文，近日接載4名初中生時，其中一人手持開了罐的啤酒上車，傳出濃烈酒味，對方辯稱不會喝，他勸對方下車3次不果，最終決定停泊路邊報警處理。

這名台灣巴士司機會facebook群組「爆廢公社二館」發文，近日有4名初中生上他的車，其中一人拿著已經開罐的啤酒，而根據台灣條例，為確保司機和乘客安全，要拒絕酒醉乘客，雖然學生看起來沒醉，但他上車時已傳出濃烈酒味，隔住口罩都聞到，巴士沒有窗戶，冷氣也是內循環，所以酒味會在整輛巴士內散發。

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司機堅持將車停泊在路邊，要求涉事學生下車，然而勸說3次都不果。對方表示自己不會喝，只會拿著直至下車，剛好前方200米是警局，他就直接搜尋該分所電話，要求警方前來協助。最終涉事學生被帶返警署處理，其中一名警員更表示，會通知家長前來。

根據法規，未滿18歲本來就不能接觸酒精類飲品，司機認為，對方拿著已打開喝過的啤酒來搭巴士，擺明就是故意的。司機不知網民會否覺得他小題大做，還是覺得給初中生一個震撼教育是正確。

司機又慨嘆，真心覺得現在很多學生的行為都非常糟糕。他表示，每日接觸差不多200名學生，每日都有人想耍小聰明逃票，例如入遊樂場代幣、偷用長者卡等，

現在學生的教育底是哪裡出了問題？

不少網民都大讚司機的舉動做得好，「現在愛的教育弄壞一群小孩」、「家長不會教只好交給社會處理」、「每天遇到這種事也真是辛苦你了」、「又是一個自以為這樣很帥的可憐蟲」。

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責任編輯︰王明芳

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