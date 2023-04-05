【荷蘭Pop Guide】吳兆麟胡敏芝見識百年女同吧　僅530萬港元擁大露台覽運河靚景樓

▲ （左起）吳兆麟、胡敏芝、張震宇主持《荷蘭Pop Guide》。

由華人張震宇（CJ），胡敏芝（Karen）及吳兆麟（Alan）主持J2節目《荷蘭Pop Guide》，在最後3集節目內，他們繼續體驗貼地荷蘭生活。

今晚（4月5日）播出的《荷蘭Pop Guide》，CJ會帶Karen同Alan參觀一間位於阿姆斯特丹的女同志酒吧Cafe't Mandje。

▲ 荷蘭女同志酒吧。

女同酒吧收留二戰難民

該女同志酒吧開業至今，不單只招待女同志，亦歡迎各類人仕光顧，標榜大愛及人人平等。Alan指，酒吧已被列入為歷史文物，所以店内散發一陣『歷史味』。

門口天花吊滿領帶最爲吸引，久而久之不同顧客在天花掛滿雜物，充滿歷史感。而酒吧又曾於二戰時期收留難民，具有保育意義。

▲ 酒吧天花吊著不同物品。

530萬港元樓享運河景觀

接著，他們去到當地的唐人街睇樓，介紹一間位於唐人街的單位，面積900幾呎約530萬港元，如此價錢只是香港樓三份一左右，加上大露台可以飽覽運河景。

最新影片推介：馬國明專訪

至於明晚及後晚節目，3人要做真正的荷蘭人，盡地一搏嚐美食，發現荷蘭人極好炸物，Karen 更帶大家品嘗被譽爲「荷蘭No.1薯條」。

對於整個旅程，Alan接受訪問時表示最難忘是每天下班後，到市中心沿河邊散步聽歌，氣氛浪漫，有機會都想與女朋友遨游荷蘭。

Karen接受訪問時則說最大收獲是荷蘭深度遊，因為有CJ帶住，更深入體驗這國家，跟男朋友出游都會選擇荷蘭，也想到法國意大利旅游。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R