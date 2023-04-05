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【精力旺盛】男大生參加精子大賽擁3.8億精子奪冠　醫生大讚：可生一隊籃球隊

醫生診症室 13:08 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

男大生參加精子大賽，擁3.8億精子獲冠軍。

所謂「好腰好腎好男人」，台灣有位大學四年級男生便憑著每C.C含3.8億隻精蟲，於第三屆「精子大賽」中獲得「新好男人」的名銜。主辦單位的醫院院長更笑言男生「你的精子要生一個籃球隊或棒球隊都沒問題」。

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【活得健康啲】李琳琳患3期大腸癌從容面對生死　感激愛妻號姜大衛貼心陪抗癌

台灣彰化博元婦產科不孕症治療試管嬰兒中心早前舉辦了第三屆「精子大賽」，一名就讀大學四年級的男學生，以每CC高達3.8億隻的精蟲數，奪得冠軍。由於之前第一屆及第二屆的冠軍精蟲量分別只有2億及3億，因此院長蔡鋒博指是次冠軍得主的男生打破了歷年的紀錄，並透過視像電話通知對方得獎的消息。

該名男大生目前在台北讀書，蔡院長為了隆重其視，不但為男生安排了一個寫有「新好男人冠軍」的獎盃，同時準備了一萬元獎金及蛋糕，祝賀對方獲獎。蔡院長直言：「你的精子要生一支籃球隊或棒球隊都沒問題，真的是新好男人。」至於冠軍得主則靦腆地微笑謝謝醫生。

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責任編輯：羅嘉欣

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