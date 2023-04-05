【中港婚姻】港男妻子堅決內地生B　狂數香港生仔3大缺陷：在香港生孩子我會抑鬱

▲ 有人想盡辦法來香港產子，也有人堅決在內地產子。

很多內地對於來港生子趨之若鶩，最近就有傳內地孕婦想用高才通（高端人才通行證計劃）來港產子，不過有嫁給港人的孕婦竟然堅決不想來港生Ｂ，她提出3大缺陷，直言「在香港生孩子我會抑鬱的」。

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該內地孕婦於小紅書留言表示，雖然其丈夫是香港人，但她仍堅決在內地生小孩，而非來港產子，「香港出生對教育真的很好，但對我而言，內地生活真的一級棒」。

▲ 有人想盡辦法來香港產子，也有人堅決在內地產子。

她狂數香港3大缺陷：

1.香港地方小

2.到現在還在用現金

3.比內地落後那麼多

她直指

我也不知道香港人的優越感哪裏來的。實在受不了，在香港生孩子我會抑鬱的。

言論引來內地網民關注，許多人都不同意樓主觀點，認為來港生B對於讀書考研究生上始終有優勢：

「還是建議妳考慮香港生，大陸養沒問題，就是一天高考香港戶口就能加分」、「香港戶籍高考考研的優勢很大啊」。

▲ 內地孕婦留言。

也有香港網民反駁：

香港已經很多人用電子支付，唔明為何內地孕婦會覺得香港落後：

點解佢哋咁鍾意話人有優越感？而且香港人大把方式電子付款，佢哋嚟嚟去去支付寶同微信就話人落後。

另有網民指:「大把八達通信用卡乜都得，就算用現金我都開心」、「自從消費劵，好多小舖頭都已經用到八達通，我都撳少好多錢，都唔知點解會有咁嘅諗法」。

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責任編輯︰王明芳