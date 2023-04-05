【家教重要】元朗貓店長險遭男童掟石擊中　店主籲家長：教好孩子愛護動物

▲ 元朗貓店長「雲吞」險遭男童掟石擊中。

元朗一間寵物店的12歲貓店長險受襲，近日店外的新貓屋「開張」，貓咪配上新貓屋，非常吸睛，引來不少途人注視，可是，其中一名男童向貓咪掟石，幸好沒有擊中貓咪。店主公開有關CCTV，希望家長教好孩子愛護動物，善待貓店長。

男童向貓店長掟石

貓店長深受大小朋友歡迎，不過，要留意切勿粗魯騷擾貓咪，尤其年幼小朋友出於好奇，或會錯誤對待動物，家長要好好教導。

▲ 男孩發現貓屋內有貓咪。（影片截圖︰好街坊寵物提供）

元朗寵物用品店「好街坊寵物」於1日（上星期六）facebook專頁公開一段CCTV，當日下午3時許，有小朋友企圖用石塊擲貓店長，「好在媽媽及時阻止」。該店的貓店長是名叫「雲吞」的12歲肥貓，事發時牠正在店外，躺於新貓屋休息，不少路人經過，當中有名男童跟媽媽路過，小男孩見到貓咪大感好奇，甩開家長的手上前左看右看。

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從CCTV片段錄音，聽到該小男孩不斷好奇發問，媽媽教導及提醒兒子「你唔好嚇親佢呀，你唔好咁大聲呀，你嚇親佢呀」。家長準備繼續往前走時，男孩仍想望貓貓，顯得依依不捨。殊不知，男孩在路中心拿起一塊石，隨手丟向貓屋方向，估計小朋友只想引貓咪注意，非有心傷及動物，而同行家長亦有即時制止。

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店方呼籲家長教孩子愛護動物

店主發帖希望家長留意小朋友，多教導孩子愛護動物，指出沒有限制大家跟貓互動，是因為知道有不少家庭養不到小動物，而又很鍾意小動物，希望大家愛護及尊重貓店長，才可讓大家多一個接觸小動物的機會。

想提醒下各位家長，看管及教育好你哋嘅小朋友，唔好對住貓貓大聲尖叫或者丟石頭引起貓貓注意。

帖文中，店方有上載丟向貓咪的石頭照片，有成人半隻手掌之大，幸好沒有釀成意外。有網民表示媽媽及時阻止，否則如果石頭打中貓或誤傷路人，後果可大可小，有感家教很重要。店方強調「媽媽算做得好」，有關事件希望網民不要過分怪責小男孩，目的只是希望家長可以教好小朋友愛護動物。

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責任編輯︰顏紫燕