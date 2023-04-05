【驚人身世】新婚後整理母親遺物驚見一合照　人夫崩潰：外父可能是生父

▲ 有新婚男子發現，外父可能是自己親生父親。（iStock圖片）

父母隱藏的秘密，隨時影響子女一生。美國一名任職醫生的單親媽，多年來獨自湊大兒子，從沒向兒子透露生父是誰。兒子長大後結婚，卻在病逝母親的遺物中發現她與外父的合照，揭露令人難堪的身世。

據外媒報道，美國一名29歲男子在Reddit上發文，自己從小就是由任職醫生的媽媽湊大，他坦言自己的成長不艱難，總體來說過得很好，但媽媽拒絕談論他的生父，所以他無法得知生父的任何資訊，

我只知道他是一個身材高大的混蛋。

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事主表示，自己在24歲時在咖啡店遇到一名19歲女子，兩人見面聊天後迅速墮入愛河，與對方家人亦相處融洽，在拍拖5年後於去年結婚。不過在籌備婚禮時，事主母親因癌症入院，婚禮也只能以視訊方式參與，母親在婚禮後一個月便離世。

母親離世後，事主開始整理遺物，找到一本母親大學時的相簿，多張照片中竟然見到外父的身影，而且與母親關係親暱。事主與妻子找到外父查問，外父坦承曾與事主母親拍拖，更不小心令對方懷孕，當時他無法接受，便拋棄事主母親離去，因此外父極有可能是事主的生父。

事主表示，他和妻子克服了最初的恐慌，決定要繼續在一起，但目前沒有生小孩的想法，希望一切順其自然。不少網民認為，這是悲慘的故事，但也由衷祝福兩人，另有人亦建議事主與外父去做DNA鑑定，「他也許不是你的父親」。

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責任編輯︰王明芳