【上位花旦】蔣家旻被樂小姐點名力捧　棄鄰家女孩變貴婦密密騷Hermès收藏

▲ 蔣家旻棄鄰家女孩形象變貴婦，密密晒Hermès收藏。

蔣家旻憑劇集《美麗戰場》飾演「反骨琪」一角奪得最佳女配角獎項，成為高層樂易玲點名力捧為「TVB新六生八旦」之一。未知是否在大台「身價」升呢，連日常衣著打扮都一同升級！

最近她飛往歐洲遊行之餘，還密密晒Hermès手袋和首飾，一改以往鄰家女孩形象，忽然富貴，單看最近頻晒的三大手袋款式，已合共逾13萬港元！

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蔣家旻近來在社交平台狂騷的Hermès手袋款式中，有價值約72,000元的紅色Roulis Mini，歐遊時期經常孭著它四圍打卡，還有價值約38,400元的In-the-Loop系列經典焦糖色「豬鼻包」，款式低調，這兩款成為早前歐遊的must-have items。

歐遊後蔣家旻亦曾到了台灣遊行，此行她則出動了黑色Picotin配金扣手袋，在cafe打卡時不忘「安排」手袋入鏡，目測估計這為18 size的款式，價值約為28,200元。

除了手袋，蔣家旻還經常大晒Hermès配飾，包括皮帶、純銀首飾、圍巾、Rodeo馬仔吊飾等。在剛過去的聖誕節，她還分享家中聖誕樹的角落，下面擺放著多個Hermès橙色盒子，看來蔣家旻的收藏數目絕對不少！

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轉型演奸角

現年33歲的蔣家旻（Angel）在2006年名參加TVB演藝新晉推廣計劃「TVbeople」，並最終成功入選獲TVB演藝合約，之後她也加入第22期TVB電視藝員訓練班。

在2011年於劇集《天與地》演佘詩曼少年版「葉梓恩」而較為觀眾留此，在2012年在處境劇《愛·回家》演馬子妮成功入屋，可是同時也因為形象太深入民心，之後一段時間揮不掉鄰家女孩形象。

到2020年終於憑《反黑路人甲》水姐一角，成功擺脫乖乖女形象，同時該年獲得萬千星輝「飛躍進步女藝員」獎。

此外，在2020年、2021年分別憑《反黑路人甲》、《換命真相》提名萬千星輝「最佳女配角」獎，可惜都空手而回，到今次終於憑《美麗戰場》「反骨琪」鍾家琪奪獎。

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