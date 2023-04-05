【長壽之道】每日練琴4小時愛吃芝士朱古力　法國108歲人瑞鋼琴家：我還年輕

▲ 法國108歲人瑞鋼琴家Colette Maze。

法國鋼琴家科萊特．馬茲（Colette Maze）生於1914年6月，現年108歲的她彈鋼琴超過一個世紀，至今仍每天練琴4小時，並將推出第7張專輯《108 Years of Piano》。

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馬茲出生於第一次世界大戰前，她最欣賞的作曲家之一德布西（Claude Debussy）當時仍在世。她5歲開始彈琴，雖然父母不太願意，但她仍進入巴黎音樂師範學院（Ecole Normale de Musique de Paris），師從科爾托（Alfred Cortot）等著名鋼琴家。

馬茲憶述，小時候患有氣喘，媽媽會拉小提琴，和鋼琴老師一起安撫自己。而她的鋼琴老師科爾托，彈琴的方法是放鬆全身肌肉，馬茲認為，說多虧這種方法，讓她免受關節炎之苦。

▲ 現年108歲的Colette Maze彈鋼琴超過一個世紀。（法新社）

馬茲當了鋼琴教師大半生，年過百歲的她仍每天練琴4小時，今年亦即將發行第7張專輯。她說：

鋼琴是我的人生，我的摯友，我需要感受鋼琴、聽到琴聲。

她一直維持身體健康，亦不願放棄法國人一向喜愛的葡萄酒、芝士和朱古力。她提到保持青春的秘訣，指自己經常跳舞，「我需要感受我的肌肉、腹部、大腿、手臂。這些全都要保持活力」。

她又說：

我？我還年輕呢。我不在乎年齡。有些人永遠年輕，看到甚麼都覺得新奇，也有些人甚麼都不在乎，甚麼都不愛，連自己老公都不愛，你能想像嗎？

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責任編輯：羅嘉欣