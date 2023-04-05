【捱夜傷身】連假玩通頂超爽? 　醫生揭熬夜對腎臟6大傷害

▲ 連假玩通頂不亦樂乎? 醫生揭捱夜對腎臟6大傷害

今日(5日)為清明節，市民只需請假一天，便可享有連同復活節的六天假期。除了外遊旅行，不少年青一代亦可能會趁此機會在家通宵煲劇、Loop電話，又或相約好友在家暢飲共聚，打麻雀，總之就是不願早睡，想蒲「通頂」。不過，有醫生卻警告「通頂」行為其實極傷肝及腎，對後者更有6大傷害，嚴重恐怕需要洗腎。

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腎臟科醫生洪永祥在Facebook引入約4238人參與的醫學研究表示，睡不到5小時竟然有高達1/5的人在短短十一年內腎功能掉了超過30%，可見熬夜「通頂」會直接導致腎絲球過濾率快速下降，並讓腎功能於短時間快速惡化。他因此列出「通頂」對腎臟的6大傷害：

1.直接破壞腎臟

根據《科學報告》期刊上的研究，長期「通頂」可能會直接引起腎臟的損傷和功能障礙。這種損傷主要是由於熬夜會干擾腎臟的正常尿毒素代謝，另外「通頂」也會降低腎臟的血流速跟含氧量，讓腎臟沒得休息，增加腎臟處理代謝產物和廢物的負擔讓腎臟過勞而功能衰退。

2.血糖失控與糖尿病風險增加導致腎功能惡化

一項發表於《國際糖尿病雜誌》期刊上的研究發現，一般人長期「通頂」會增加患上糖尿病的風險。正常來說，在晚上11點至凌晨2、3點的時候，是皮質醇最低的時候，血糖則會降低，讓身體進入休息的狀態。但這些激素同時也會配合「睡眠週期」來更改分泌的時間，所以如果睡眠不正常、飲食不規律，激素亂掉，很可能就會讓血糖一直維持在高點。

3.血壓升高導致腎功能惡化

高血壓腎病變是台灣第二名洗腎的原因。「通頂」會干擾人體的生物時鐘，進而導致人體分泌的荷爾蒙和神經傳導物質發生異常，致腎上腺素與正腎上腺素分泌過多導致血壓升高，進而影響血壓的調節。這種血壓升高可能會對腎臟造成壓力，導致腎絲球硬化，進而導致腎臟損傷和功能障礙。

4.增加了腎結石形成與痛風的發作

由於「通頂」會增加尿酸的產生，進而導致尿酸在腎臟中的沉積和結晶，最終形成腎結石。尿酸一高痛風的發作頻率也增加，此外，「通頂」降低了鈣吸收率，還可能會干擾腎臟的水分代謝，進而導致身體脫水尿液濃縮，也是腎結石形成的重要原因之一。

5.泌尿道感染

「通頂」除了導致的免疫能力下降外，還會干擾腎臟和尿道的正常功能，導致夜間頻尿、身體脫水、尿中蛋白質與糖分的滲漏增加進而促進細菌感染的發生。

6.夜導致蛋白尿與慢性腎臟絲球炎

「通頂」會對於免疫系統造成混亂，導致腎臟腎絲球處再一個高度發炎狀態，造成嚴重的蛋白尿與尿潛血，進而影響腎臟的功能，最終導致慢性腎絲球炎的發生。

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責任編輯：羅嘉欣