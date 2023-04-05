【港人出遊】旅遊社指業務已返疫情前6成　料明年新年全面復甦

▲ 旅遊社指業務已返疫情前6成，料明年新年全面復甦（陳國峰攝）

入境處早前預計，清明節及復活節假期約有903萬人次出入境。東瀛遊執行董事禤國全形容近半年旅行社業務恢復「都算係唔錯」，與2019年疫情前的復活節比較，已回復5成半至6成，期望明年新年可返回疫情前水平；在團費方面，他直言有15%至20%的升幅，如6天日本團團費為1.3萬至1.5萬，疫情前則為1.1萬至1.2萬。

禤國全於電台節目上表示，自去年10月起入境本港實施「0+3」免隔離措施後，首個旅行社高峰是去年聖誕節，約有100團出發，第二個高峰為農歷新年，約有150團出發。至近期航空公司再加強運力後，復活節檔期有200團出發，較新年有2成增長，形容到各地的旅客已百花齊放，其中一半客人選擇到日本，而自2月初起與內地全面通關後，到內地旅客佔整體2成半、餘下2成半客人到東南亞及歐洲。

禤國全形容近半年旅行社業務恢復「都算係唔錯」，與2019年疫情前的復活節比較，已回復5成半至6成，他認為屬受航班供應，及全球旅遊業人手不足影響，如未夠人駕駛飛機。他又指，聖誕及新年期間，離港的兒童佔比非常少，惟復活節已回升，因多家長已比較安心讓子女出國，他期望旅行社業務於明年新年可重返疫情前水平。

在團費方面，他直言有15%至20%的升幅，因為疫情前港人到東南亞以5天為主，現多為6至7天，及航空公司運力未夠，如6天日本團團費為1.3萬至1.5萬，疫情前則為1.1萬至1.2萬。

有指多旅客到日本，在當地機場滯留機場3至4小時才可離開，禤國全認為屬偶發性、單獨事件，而大部分旅客在一個至個半鐘內可出境，最快更可在45分鐘內可出境，當中以東京機場較繁忙。

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記者：鄧凱文