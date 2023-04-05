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【攝理教】方力申在港「遠距離」力撐Maple　小方稱不會到機場迎接女友

娛樂 13:14 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

方力申做足男友本份！

方力申（小方）在上月初親認與葉萱（Maple Yip）拍拖，後來因為Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》引起話題，小方女友被發現為邪教受害者，而小方承認此事。

他接受媒體訪問再被問及陪女友到韓國出庭一事，小方有點眼濕濕地說自己有此意願，但最終要與女友家人溝通，說：「我都會尊重佢屋企人嘅決定，暫時就未有安排。」

未有陪同女友赴韓的小方，其實也有以行動盡顯貼心一面，做足男友本份！

【以神之名】小方女友葉萱明天出庭指證邪教教主　方力申IG連發兩文表達心情

未有到機場接機

Maple日前在韓國出庭，就攝理教教主鄭明析涉嫌性侵案作供，而小方早前已表明未有安排赴韓，至於女友回港，小方在昨日（4月4日）現身慈善活動時，稱自己不會到機場接女友機，也對女友回港的行程「封口」。

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小方支持女友

未有與Maple一同赴韓的小方，女友身邊的就有同樣支持她的父親，而身為男友的小方，就以電話「遠距離」表達關心，他指自己每一天也有致電予對方呢！

《以神之名：信仰的背叛》（影片截圖）

小方留港為媽媽慶生

與女友分隔兩地的小方，閒時也有更新社交平台分享近況。在本月1日，正是方媽媽的生日，身為孝順仔的他，與家人吃飯慶祝。

小方在昨日（4月4日）也有更新IG限時動態，就是出席慈善活動的個人照。在今天（4月5日），他就分享與父母帶來港的表姪們品嘗美食的合照。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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