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【遊日注意】北海道滑雪場驚見人腳挖出女屍　揭30+女遊客疑滑雪失足遭活埋2個月

健康 13:24 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

北海道滑雪場驚見人腳，女屍挖出疑滑雪失足遭活埋2個月。

日本北海道滑雪場驚見女屍！當地警方於前日（3日）接報一個著名滑雪場內有一具腳踩滑雪板的女屍發現，警方趕往現場後，將屍體挖出後，估計死者身份是2月前已失蹤多時的30多歲女滑雪客，懷疑於山岳滑雪後意外失足，並遭雪活埋近2個月後才被發現。

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根據日本媒體報道，昨日（3日）上午約10時半左右，一名滑雪遊客於北海道赤井川村KIRORO滑雪場的非壓雪區的山岳滑雪期間，意外在林間雪道中，發現一雙踩著滑雪板的雙腿，懷疑有人被雪活埋，於是馬上聯絡滑雪場職員求助，並通知警方。

警方及救援人員接報到場後，隨即將被困人士從大雪中拖出，惟拖出的女子最終證實當場死亡。警方其後表示，屍體所發現的地點於2月時分才有一名30多歲女性到上址滑雪時失蹤，初步估計就是死者，接下來將進行進一步的身分確認。

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事實上，過去亦曾有不少滑雪上意外頻生。邢自去年11月至3月5日為止，日本已經發生48起山中遇難事件，導致10人死亡和失蹤、16人受傷。其中36件是因為進行山岳滑雪而遇難，占整體案件的7成。有專家指不少資深滑雪客為追求刺激，會選擇在常規雪道外進行山岳滑雪，然而山岳滑雪的林間雪道未經過壓雪，有一定危險性。

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責任編輯：羅嘉欣

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