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【清明拜山】拜山自爆陳年情史激到老婆要離婚 網民：唔通鬼拍後尾枕？

親子 13:00 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

清明掃墓慎終追遠，但不宜多言，有港女在網上分享，稱爸爸在掃墓時自爆咸豐年前情史，媽媽驚悉，原來丈夫之前不是真心喜歡自己，「返屋企成程車都唔講嘢」，「返到屋企執咗幾件衫去朋友屋企住幾日冷靜下」，接著還找離婚資料。

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該名港女日前以「拜山拜到鬧交，媽咪話想離婚……」為題網上發帖，稱「成家人去咗拜山，阿爸唔小心自爆，當年阿嫲逼佢娶媽咪。」指當時阿爸有個好鍾意嘅女仔要被逼分手，阿婆同阿嫲係好好朋友，所以叫阿爸媽咪結婚等佢地嘅緣份延續落去」。

樓主稱，其實，媽媽從小已暗戀爸爸，那時阿爸沒講他有鍾意的人，媽媽以為她們是情投意合，只一齊1年多，他們就結婚。

依家阿爸自爆之後，媽咪先知原來阿爸之前唔係真心鍾意自己，覺得好傷心，返屋企成程車媽咪都唔講嘢，返到去阿媽執咗幾件衫走話佢去朋友屋企住幾日冷靜下先。到夜晚媽咪whatsapp問我搞離婚手續煩唔煩，可唔可以幫佢搵下資料。

樓主慨嘆，難以想象因為這些咸豐年前的事，爸爸媽媽現在才有婚姻危機，

阿爸話自己唔知點解會講咗呢件事出嚟，隔咗咁多年就同個女仔都冇聯絡，依家係真心愛媽咪，都唔知點先可以幫佢哋和好，邊估到拜山會搞到咁……

事件引起網民熱議，大批網民稱，「你阿爸鬼上身先自爆？」、「清明時節鬼拍後尾枕」、「真係唔好拜山先講！唔通等先人去做和事佬？」、「隔左咁多年先知自己拆散左對情侶，呢啲秘密真係應該帶入棺材…」、「你呀爸點正女人死穴，好難搞。」

責任編輯：王明芳

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