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【網絡騙案】24歲本地男疑網騙4少女　涉及款項共約51萬

社會 12:42 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

24歲本地男疑網騙4少女，涉及款項共約51萬（資料圖片）

一名23歲本地女子於3月30日報案，指早前於網上社交平台認識一名男子，並應其要求轉帳5萬元，隨後該名男子失去聯絡，警方調查後，拘捕一名24歲姓陳本地男子，並相信該名被捕人亦涉及多宗網上騙案，當中涉及3名女子，年齡介乎21至26歲，3宗案件涉及款項共約46萬元。

警方於3月30日接獲一名23歲本地女子報案，指早前於網上社交平台認識一名男子，其後該男子要求受害人轉帳5萬元到對方指定戶口。受害人按指示轉帳後該名男子便失去聯絡，受害人懷疑受騙遂報案。

人員經調查後，於4月4日在上水拘捕一名24歲姓陳本地男子，涉嫌以欺騙手段取得財產。經深入調查及情報分析後，相信該名被捕人亦涉及多宗網上騙案，當中涉及3名女子，年齡介乎21至26歲，3宗案件涉及款項共約46萬元。

被捕人現正被扣留調查。案件交由大埔警區刑事調查隊第八隊跟進。警方調查仍在進行當中，不排除會有更多人被捕。

警方提醒市民保持警覺，呼籲如懷疑受騙，立即致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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記者：鄧凱文

 

記者 社交平台 大埔 罪案 上水

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