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【心酸一幕】ICU護士見盡生離死別　慨嘆1句話最難開口家屬跪地淚崩

健康 13:30 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

ICU護士見盡生離死別，慨嘆1句話最難開口。

醫院每天都上演生離死別的畫面，台灣ICU（深切治療部）護理師林婷分享，每當醫生宣布病人死亡後，便要詢問家屬一句話，而每次都會傳來家屬的啜泣聲，讓她大受觸動。

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護理師林婷在facebook專頁上發文，指每當醫生宣布病人死亡時間，護理師便會向家屬遞上死亡通知書，並詢問「哪位家屬可以代表簽名」，而這正正在是她最討厭、最難說出口的一句話。

林婷表示，即使她在ICU工作多年，每次說完這句話，耳邊傳來家屬的哭泣聲，仍會令她的內心受到觸動，並感到鼻酸。有些家屬更會抓著護理師的雙臂，激動地問道，「真的走了嗎？是真的嗎？」，甚至跪下來哀求「沒有方法了嗎？」

面對這種情況，她會先讓家屬坐著休息，並安慰對方，隨後為死者穿上新衣服，清潔臉部，並唸著「一切好走、一切放下」，希望讓家屬釋懷，「只是在另一個地方生活，只要不要忘記，就一直都在。」

林婷感嘆，在夜深人靜時，經常會想起這種情景，並帶給她很多感觸，又指作為護理師需要強大的心理、精神、力量和信念。

人啊，誰都要經歷那段痛，到站時間不同而已！好好珍惜眼前人，能承歡膝下時就多陪陪所愛的人，生老病死誰都避免不了，只有經歷過才有這深刻的感受。

不少網民看過帖文後都感到心酸，並留言「醫護人員真的很偉大」、「謝謝你們，上個月我才被ICU護理師安慰過」、「感謝能同理心幫助往生者及家屬的護理人員，辛苦您們讓家屬能更安心」、「謝謝您們，那種感觸真的很痛」。

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責任編輯：羅嘉欣

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