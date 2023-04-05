【中韓母子戀】宣布與細18歲老公結束5年婚姻　46歲女星離婚後一舉動被網民鬧爆

▲ 46歲韓國女星咸素媛宣布與細18歲內地老公離婚。

一對相差18年的中韓母子戀結束！46歲韓星咸素媛與細18歲的內地網紅陳華結婚5年多，育有一女。近日咸素媛在YouTube上載影片宣布離婚，可是之後他倆再次合體一同拍片帶貨，被網民鬧爆離婚只是炒作。

相差18歲母子戀

綜合外媒報道，韓國46歲女星咸素媛跟內地小鮮肉丈夫陳華年齡相差18歲，被外界評為「母子戀」，他倆拍拖短短7個月，於2018年2月在中韓兩地註冊結婚，及後誕下一女。夫婦非常高調，曾一起拍攝韓國實境綜藝節目《妻子的味道》，節目中展示文化差異和價值觀不同，衝突不斷，母子戀因而聲名大噪，大部分觀眾不看好他倆婚姻能長久。

▲ 咸素媛在YouTube分享手寫文，宣布離婚。（YouTube影片截圖）

3日（周一），咸素媛在YouTube頻道上載影片宣布離婚，她表示節目爆出造假爭議後選擇退出，一直遭惡評纏身，被網民攻擊，受攻擊的對象不只是她和丈夫，還有丈夫一家，夫家長期受外界攻擊承受大痛苦，而內地網上也充斥著他們一家人的不實消息，雖然沒有確切證據，但仍被媒體寫成報道而大受困擾。

最新影片︰

家人遭網民攻擊

咸素媛面對以上種種的景況苦不堪言，她表示只能提出離婚，有感因她一個人，造成老公與夫家極大的痛苦，「我認為只要我消失就能結束這一切」，同時祝福現年28歲的陳華找到更好的伴侶。

希望老公能與其他年齡相近、家境相配的新對象重新開始，這是我對愛我的老公的報答，也是最後的體貼。

此外，她提及向網上酸民提告而拿到的和解金，會將有關錢捐出做善事，日後也會持續提告，不讓酸民得呈。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

宣布離婚不久一同拍片帶貨

有關消息獲中韓兩地媒體報道，有內地媒體問及陳華離婚一事，陳華表示離婚後跟咸素媛仍是一家人。有網民在YouTube影片下留言鼓勵咸素媛，「結婚不是一個錯誤，振作起來」、「我的心好痛，加油」等。

可是，他們離婚消息很快被網民鬧爆是炒作，因為一舉動令人生厭。在離婚消息公開後約6小時，咸素媛在網上開直播，跟陳華合體一同拍片帶貨，令人嘩然。網民斥「為了賺錢假離婚」、「為了流量不擇手段」、「天天炒作沒完沒了」等。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯︰王明芳