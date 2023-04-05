【隱形戰隊】趙希洛戲份突變重成壓軸關鍵人物　 Candice：想做一個好演員

由文偉鴻監製的TVB劇《隱形戰隊》在昨晚（4月4日）劇情落在趙希洛（Candice）演的POTT隊員阿Yan及CTRU隊員Ben Sir（胡諾言飾）身上。

故事講到在POTT中擔任支援角色的Yan，因為一次偶遇對Ben Sir產生好感，二人經過多番邂逅後感情進一步發展。

▲ Ben Sir與阿Yan互動期間，不時想起已故女友。

Ben Sir另有目的

但Ben Sir身份並不簡單，之前因Madam Fong（江美儀飾）的一個錯誤決定而不幸身亡的女臥底小柔（趙璧渝飾）正是Ben Sir前女友。

雖然Ben Sir與Yan相處時鏡頭一再閃過小柔畫面，令人覺得Ben Sir對Yan動了真情，但由於二人相處期間Ben Sir不時有意無意向Yan探聽情報，令人擔心Ben Sir接近Yan目的並不單純。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

懷疑有内鬼

監製Jazz向來擅長玩懸疑，加上《隱形戰隊》劇情重心忽然落在之前毫不起眼的趙希洛（Candice）與胡諾言（胡仔）身上，即惹起網民無盡揣測，直指結局周劇情很大可能驚爆有內鬼。

升級最佳女配角的Candice，被指在《隱形戰隊》中一直只是行行企企的角色，不過如今忽然戲份變重，令網民估計她將成壓軸關鍵人物。

▲ 阿Yan會吾否真的被網民猜中是內鬼之一呢？

為觀衆帶來新鮮感

其實在2019年憑《金宵大廈》演何太獲「萬千星輝頒獎典禮」最佳女配角的Candice，之後再憑《金宵大廈2》的四爺及《十八年後的終極告白2.0》的Joyce等成功搶焦。

以往她所演的角色較為鮮明極端，故此是次Candice在《隱形戰隊》中的專業紀律部隊角色只是「行行企企」沒太大發揮，觀眾覺得大材小用為她感到不值。

不過昨晚一集Candice可謂大逆襲，除出場次數及對白倍增，出場造型亦相當亮麗，無論壞車或是吃蛋糕一幕，劇組均幫Candice拍出女神感覺，秀髮飄逸之餘，笑容及眼神相當甜美。

▲ 趙希洛食蛋糕樣子甜美。

期待再演穿制服的專業人員

談到吃蛋糕場景，Candice指沒有事先練習「甜美表情」，只是跟著劇本及角色性格發揮跟以往拍攝《金宵大廈》和《十八年後》都要練習比較奸和恐怖的笑容，盡量希望每一套劇都有所不同，所以相對今次這個角色相比之下較爲容易，甜美與正面較多。

她又透露自己首次飾演紀律部隊角色，也是與Jazz合作的《女警愛作戰》，與他再度合作表示很高興，只是今次不用穿著制服。望將來有機會可以嘗試不同的制服角色如消防員等。

最新影片推介：馬國明專訪

默默做好自己

其實Candice曾接受TOPick專訪曾坦稱：「所有認識我的朋友都知道我很喜歡演戲，當接到每個角色都會非常投入。」所以她每次演出都只是想着享受和發揮角色。

而且她直言自做事從來抱平常心，享受演戲的樂趣，與同事之間互相扶持：「就如在訓練班時，有很多同學畢業後的工作機會較我多，但我不會作比較，一直默默地做好自己。而且我們更會互相支持對方，替對方得到好機會或角色而感到高興，大家都不是抱着發明星夢的人，而是想做一個好演員。」

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R