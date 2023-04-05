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【DJ女神】樂宜當《美女廚房》學徒入娛樂圈　重返夜場打碟3晚勁賺40萬【多圖】

娛樂 14:07 2023/04/05

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熱門 蔡天鳳 隱形戰隊 超市大搜查 和解在後 Hello Hong Kong 30＋減肥 兒童疫苗 口罩令 李啟言

樂宜憑住魔鬼身材與天使面孔成為「DJ女神」。

現年30歲有「DJ女神」之稱的樂宜（原名廖樂宜，Lokyii），原為模特兒兼DJ，2015年與拍檔初兒（Troyi）組成DJ組合在夜場打碟，在業界甚為有名，曾於電競音樂節3日勁賺40萬。

【元宇宙】繼貝依霖後樂宜出寫真NFT　DJ女神讓社群投票選拍攝主題

《美女廚房》學徒

2018年以藝名「洛兒」參與TVB綜藝節目《美女廚房》成為美女學徒，憑住魔鬼身材與天使美貌成為網民焦點。當時即被網民翻出舊照捲入整容疑雲，她以化妝技術為由否認整容。

其後亦到友台ViuTV參與烹飪比賽節目《辣伙頭》及《索女 人妻 ichi 烹》，同年還參與劇集《守護神之保險調查》拍攝。

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2020年，她由「洛兒」改用本名「樂宜」重返夜場打碟，不時衝出香港登台演出。

翌年在外國網站Edmdroid舉辦的「2021年世界最性感DJ」，成功打入十大排行榜，撼贏日本女優濱崎真緒及韓國「夜店女王」DJ Soda，憑性感闖出名堂揚威國際。

點擊查看更多樂宜索相：

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撰文 : TOPick柴犬出動

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