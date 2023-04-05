【創業追夢】因病愛上跳舞創業推廣霹靂舞　港女生盼代表香港參加2024奧運

▲ Jessica落力在香港推廣Breaking文化，除舉辦「UTLR852 獅子山下」比賽， 更自資開校親授breaking絕學。

能將把興趣變成職業，是很多人夢寐以求的事，當這興趣更得到國際認可成為比賽，參與者付出的努力亦能讓更多人看到。蕭裕蓓（Jessica）中學開始接觸霹靂舞（Breaking）由2009年至今參加不同Battle比賽，去年她的世界排名最高曾入8強。並落力在香港推廣Breaking文化，除舉辦「UTLR852 獅子山下」比賽， 更自資開校親授breaking絕學。

霹靂舞（Breaking）已成 2024 年奧林匹克運動會新增的比賽項目，對此，蕭裕蓓希望可以代表香港參加比賽。「現在賽制有點變動，選手要參加好多比賽去取積分，然後再有兩次遴選，首輪是48強，次輪是是16強，每個國家最多有兩男兩女選手。其實香港運動員夠實力進入奧運。問題是很多比賽地點都離香港很遠，好像巴西、西班牙和加拿大，單是交通費我們真的負擔不起，所以希望政府可以支持。」

因病愛上跳舞

在很多人眼中，Breaking 這種街舞予人壞孩子的感覺，然而眼前的Jessica並非不務正業的壞學生，她自細就讀香港德瑞國際學子，因為對攝影和拍短片有濃厚興趣，中學後到英國 Ravensbourne University 攻讀傳媒設計。

2017年畢業，她加入倫敦的 Smoke and Mirrors公司，擔任初級 3D 設計師一職。曾接觸過的客戶有Coca Cola、Hennessy和 Samsung 等。2018年決定回港發展，並創立自己的創作公司 Giri Guru，由這履歷表看，跟街舞breaking 好像扯不上任何關係。

▲ 比賽場上一分鐘，台下十年功，像這個Baby Freeze的動作，力氣少一點也做不好。（圖片：陳國峰攝）

那麼為何會愛上breaking dance這回事？要說到她的中學時代。其時她跟大部分新生代一樣，終日愛玩電動遊戲，天天過著望熒光幕打機玩樂的日子，到有天身體響起警號，醫生診斷她患了關節病 （arthrosis）。治療方法就是多做運動，讓肌肉活動，就會很容易康復。

原本她屬意打籃球，卻因為一次Breakiing 舞蹈堂，在同學掌聲嘉許下，讓她得到肯定，開始愛上了跳Hip Hop舞。「自小身形較大，有80kg，而跳Breaking後，體重下降了，現在只得50公斤。」

後來她認認真真走進學校的舞蹈室，從不同種類的舞蹈中，挑了Breaking來學。「跳Breaking的好處是除了可以一班人一起玩，也可以一個人練，從中找到自信。」

她更將跳舞跟其擅長animation相提並論。「兩者都是creative process。動畫是透過軟件，用場景、配搭和角色去表達信息。而Breaking的理念，尤其在 1 對 1 battle，用舞蹈去表達你想說的故事，而透過對手的反應，跟著用舞步回應，所以要拿到好分數，並非只是把一個動作做好。」

▲ 在Breaking界稱呼男的叫B-boy，女的叫B-girl。而Jessic在B-girl界別有另一稱呼叫Mirage，你會感到另一個人似的。（圖片：陳國峰攝）

是以Breaking這項比賽沒有分等級，只分男女組別，她更指在日本已有 kid battle，很多選手3歲學舞，5 歲便參加比賽，她續說：「這個運動重點是 battle 時無論是新手抑或資深的，都要 respect 對手，從過程中學懂尊重每一個人。」

這也是她熱愛Breaking跟HIp Hop的原因，無論跳舞抑或Rapping，學會人生最重要的主題：Peace、Love、Unity，她說：「跟我們中國人追求真善美，其實很似。」

搞比賽是提升技術

Jessica自接觸Breaking後，由於經常飛到不同地方比賽，相對以往，其朋友圈擴大了不少，讓自小從沒自信心的她，發覺世界可以這麼大，有很多跟自己相似的朋友，令她更熱愛這項運動。

既然找到一生中最愛的運動，自然會花更多時間和心機，她除了在所讀的大學自組跳舞學會，更拜訪不同學校的跳舞組織，加入學習又或與他們切磋舞技。

其後，更代表香港參加多項國際Breaking賽事，包括英國的一個跨校大學社團、歐洲第一個大學Breaking組織Delta Connection舉辦的比賽。她更自發做搞手經常舉辦比賽，例如在香港舉辦「獅子出下Under the Lion’s Rock」比賽。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

「因為從比賽中，可以認識很多世界級選手，從中提升自己技術和水平。而我也希望分享我所學到的。另外，透過舉行比賽或活動，可凝聚更多香港志同道合的Breaking選手，壯大聲勢，增加實力，為香港爭取入奧運會的資格。」

她坦言香港有很多臥虎藏龍的高手，只因為未有足夠地方和場地去讓他們盡顥身手，以致這項運動變得很「地下」。故除了搞多些比賽，就是開辦學校，讓更多人可以接觸這項運動。

「以前只提供Breaking跳舞堂的學校不多，去年我在灣仔自己開了studio，教小朋友和大學生，主力是private class，one on one那種，希望能令這項運動更普及。」

記者：黃鑑江