【金像獎2023】袁澧林憑《窄路微塵》角逐最佳女主角　Angela從MV女主角變多棲藝人

▲ Angela在《窄路微塵》的演出獲讚！

「第四十一屆香港電影金像奬」將於4月16日在香港文化中心舉行，現年29歲的袁澧林（Angela）憑《窄路微塵》中的MK味單親媽媽Candy，角逐本屆的「最佳女主角」，與蘇玉華、毛舜筠、鄭秀文、張艾嘉一同「爭獎」！

袁澧林早前已憑Candy一角獲提名第59屆金馬獎最佳女主角，再加上自電影上映後獲網民大讚演技，已是實力的認證！

【金像獎2023】袁澧林入圍角逐最佳女主角 張繼聰爭影帝：非常開心

首角逐金像獎影后

《窄路微塵》獲最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳男主角、最佳女主角等10項提名。入圍爭影后的袁澧林回應稱：「極度開心，多謝阿聰、導演、監製同mm2！請問窄路可唔可以上多一陣呀？」

Angela在電影製作特輯中介紹所演 Candy為一個稍為粗心大意的單親媽媽，認為電影更像是一套Candy的生存電影，呈現在疫情其間如何尋找工作，如何勉強地養活自己的女兒。

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由模特兒成文青女神

Angela畢業於香港浸會大學工商管理學院會計系，曾在大學期間任兼職模特兒。

她過往較常以短髮、簡約造型示人，有「文青女神」的稱號。她又因參演Dear Jane 的三部曲 MV《哪裡只得我共你》、《只知感覺失了蹤》、《經過一些秋與冬》，而開始為人熟悉。

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多線發展

Angela除了參演MV、廣告的演出外，她在2015年起，也開始參與電影、劇集的演出，在去年，她就有劇集《I SWIM》與電影《闔家辣》、《過時·過節》、《窄路微塵》與觀眾見面，她又有份於2月播畢的劇集《殺手廢J》中有份演出。

最近，日本歌手Vaundy的歌曲《Tokimeki》MV中也有Angela的身影，Vaundy特別邀請Angela為歌曲正式拍攝MV。這次拍攝秘密進行，Angela還提前找排舞老師學跳舞。拍攝時導演非常滿意Angela的演出，大讚她演繹自然，跳舞也很放得開。

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曾被傳與Edan戲假情真

在去年10月，MIRROR成員Edan被傳「秘戀」三度合作的Angela。有指Angela曾經當眾表示：「Edan好難湊，不過我都湊得掂」，相信也有所暗示。有指二人除了在拍攝時見面，Edan更多次到女方家中作客。

後來，Edan出席活動時對戀情作出否認，「唔係真嘅，我同Angela係好朋友㗎啫，都聽咗段傳聞一段時間。」

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