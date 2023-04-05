【靈異事件】冥婚妻托夢指定嫁「鍾」家 「雙妻命」男子染怪病2年竟痊癒

▲ 男子注定「雙妻命」，冥婚妻托夢指定嫁「鍾」家，染怪病2年竟痊癒。

提到「冥婚」人們都覺得是不祥且邪門的，雖有不少冥婚是被强迫安排，但也有人會主動冥婚以保佑身體健康。Youtube頻道「趣你的News」日前分享了關於冥婚習俗的故事，其中有人因冥婚而治好大病，但亦有人因為冥婚甚至牽扯到犯罪。

「趣你的News」的主持人辛蒂呂指出，很久以前開始人們就相信，若亡者的遺憾沒有得到彌補，鬼魂則會暗中作祟，使家宅不寧，甚至有可能帶來厄運。因此，冥婚的理由就是要慰亡靈、上神台，與供奉祖先的牌位並列，接受後代子孫的香火，同時還為了讓孩子亡後有歸屬，便以冥婚來寬慰亡靈的父母。而台灣最早的人鬼聯姻發生於二戰時期，高雄中洲有位漁民和已逝的楊玉華在夢中相遇，一人一鬼開始相戀，後來漁民無緣無故生重病，卻因為和楊玉華冥婚後不藥而癒，從此成為當地的風俗。

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辛蒂呂採訪到曾經接受過冥婚的男子鍾茂盛，他們一家5兄弟包括他就有3人冥婚。40歲時他生怪病，會一直流很多汗，去看醫生檢查過卻説沒有病，就這樣持續了2年。最後才得知出生時父親去算命，説他是「雙妻命」，一個冥婚，另一個則聚了現在在陽世的妻子。神奇的是，冥婚的妻子曾托夢給陽世的母親說要嫁人，並指定要嫁給「鍾」家，讓他們直呼「真的很厲害」。

鍾茂盛還提到，自己經常會夢到這位冥婚的女子，形容女子「長得很高，蠻漂亮的，是長頭髮」。他的家人也表示自鍾茂盛冥婚之後，明顯感受到生活變得順利，身體也變得健康。而鍾茂盛的妻子也很大度的接受了丈夫冥婚，更向孩子們表示這是他們的「大娘」，要好好侍奉她。她直言非常感謝女子照顧他們一家，「人家説有緣才會做親戚，就是這樣」。

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不過雖然有著像鍾茂盛這樣感人的冥婚故事，但也有一些奇怪的，甚至是導致犯罪的冥婚。辛蒂呂提到，嘉義縣東石鄉有一名男子，4段婚姻中有3位是冥婚。奇怪的是，第1次冥婚是因為他撿到了紅包，而第2次、第3次繼續分別撿到了霹靂包和男用錢包，裡面都放著已逝女子的生辰八字，並且三人全都同樣是東石鄉人。

除了生者和死者之間的冥婚，在内地則有「死者和死者間的冥婚」。許多死者的父母想幫死去的兒子冥婚，於是開始有人「買女屍」，甚至「盜屍」。上海大學教授黃應春曾經做過研究，一具年輕的女屍可以販售3-5萬人民幣。除此以外，冥婚還有可能引發殺機。2004年，山西有一名13歲的女孩失蹤，親朋好友尋找很久後發現，她竟躺在新建的墳墓中，身上還穿著紅色婚紗。

冥婚習俗雖然神祕詭異，但也是「有所歸」的思想呈現，父母不忍心見到亡故的子女沒有歸宿、將來無人奉祀，因此希望可以幫他們找到一個永遠的歸宿。無論生前死後，父母對兒女的愛永遠不變，這份倫理親情，也是冥婚背後的意義。

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責任編輯：羅嘉欣