【海上團餐】內地團登渡輪用餐　旅客：菜色行，吃得飽

▲ 旅行團登「洋紫荊號」用餐，內地旅客稱「菜色還行，吃得很飽」。

早前內地平價旅遊團「迫爆」土瓜灣，令當區人流擁擠，並產生交通問題。旅監局、旅議會與業界為紓緩情況，正為這些旅行團尋找更多用膳選擇。一向為旅客提供海上晚膳服務的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳，清明節（5日，星期三）起一連三日開放午膳時間，接待內地旅行團，最便宜每位收費68元。今日（3日）至少有三個旅行團登上洋紫荊號用餐，旅客稱八餸一湯吃得飽，食物質素可以接受。

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旅監局、旅議會本周一（3日）通知接待旅行社，本來停泊在北角的「洋紫荊維港遊」觀光船餐廳，今日（5日）駛至觀塘汽車渡輪碼頭，一連三日於中午時段分兩輪營運，以接待內地團，每一輪時間為45分鐘，每枱限定10人。

來自山東濟南的跟團旅客表示，自己所在的旅行團人數較少，只有十幾人，團費在5千元左右，會在香港遊玩五日。今日自己第一次登上洋紫荊號用餐，「菜色還可以，吃了好多，都不記得具體吃了什麼。」但另一名旅客則表示，覺得午餐相當一般。

帶隊的領隊表示，疫情前自己時常組織此類內地旅行團，也不是第一次登上洋紫荊號用餐。她表示眾口難調，團餐的確難以符合每個人的口味，但是就今日的菜色來講已經「不錯」。她續指，因為疫情原因兩地剛剛通關不久，近兩個月山東省內報名旅行團的人還不算太多，但她預計未來一個月到五一前後，人數會有大幅增加。

據悉，團餐最便宜每位旅客64元，最貴160元船內膳食分為四類，最便宜每位旅客盛惠64元，七餸一湯連白飯，菜式包括高麗菜回窩魚片、味菜胡椒豬肚等；另有每位收費90元、130元及160元的膳食選擇，最貴的團餐則包括明爐港式燒鴨、紅燒竹笙絲翅、避風塘炒蟹等。

洋紫荊號於今日中午12時45分左右回到觀塘碼頭。用完午餐的旅客按照旅行團分為三批，各旅行團對應的旅遊巴士駛上船後，乘客才由二樓甲板落船，上車離開，15分鐘內三個旅行團的遊客便有序離開洋紫荊號。

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記者：解青羽