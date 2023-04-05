《死屍死時四十四》舉行謝票啟動儀式　Edan阿Jer等推地拖寓意票房推向高峰

▲ 《死屍死時四十四》的主創及演員到戲院進行謝票啟動儀式。

港產黑色喜劇電影《死屍死時四十四》昨日（4月4日）正式上映，主創包括監製錢小蕙、導演何爵天，以及演員毛舜筠（毛姐）、鄭中基、黃又南、余香凝、呂爵安（Edan）、楊偉倫、劉江、黃文慧、柳應廷（Jer）及張滿源，於昨日下午4時44分，在戲院舉行謝票啟動儀式。

他們手持地拖向前推4次，示意將《死屍死時四十四》票房推向高峰，又敲鑼打鼓，吶喊助威。

介紹給朋友睇44次



眾演員去到影院謝票，毛姐問到在場觀眾會看多少場，觀眾回應會看44次，她聽後即讚觀眾乖。鄭中基表示，希望觀眾一個傳一個，將此好戲介紹給朋友看足44次。

至於黃又南及余香凝稱，有觀眾更多的欣賞便能將票房推至4444萬，Edan說：「希望大家鍾意這部電影，每次都欣賞不同的屋企角色，A、B、C、D 室的鄰舍已可以看4次，仲有李寶安、屍先生，可以睇好多次，最重要是推介畀身邊朋友。」

希望觀眾看得開心

而楊偉倫表示，希望觀眾看過新戲都開心。劉江及黃文慧指，希望大家多點支持香港電影，新戲票大賣都是靠香港觀眾。在戲中飾演屍先生的張滿源則希望觀眾復活節快樂。

阿Jer說：「希望大家分享多點快樂，我睇呢部戲的時候都係快樂，因為我拍攝時都好快樂，好多都係我哋現場即席做，再演多次都未必演到，好難得一件事。」

導演何爵天則建議：「大家看完齣戲，要聽埋首歌先至走。」監製錢小蕙表示甚愛這團隊及觀眾，希望大家看得高興。

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