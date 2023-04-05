【出入境人次】截至晚上9時36.3萬人次離港　4月首4天累計逾142萬按月增逾4成

▲ 截至10時12萬人次離港，4月首4天累計逾142萬按月增兩成。（陳國峰攝）

社會復常，本港迎來疫後首個清明復活節長假，截至晚上9時，入境處共錄得約36.3萬人次出境和22.7萬人次入境。 其中出境旅客中，經羅湖和落馬洲支綫口岸佔最多，分別超過6.6萬和6.3萬人次，港珠澳大橋口岸錄近5萬人次，高鐵西九龍站亦有近5.1萬人次，而機場則有4.7萬人次出境。

入境處4月首4天錄得逾242萬出入境人次，按月同期（首個周末及周一、二，即3月4日至7日）增幅約兩成；最多人經羅湖進出本港，達553,507人次，其次落馬洲支綫及機場，當中機場客量較上月增加約35%。出境方面，共錄得1,429,854人次離境，按月上升約42%；當中同樣以羅湖最多客流量，達327,640人次，其次落馬洲支綫及機場，分別有253,492人次及201,825人次。

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記者：陳麗娜