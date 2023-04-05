【壽司郎之亂】日本吉野家慘遭惡搞　無品男狂食公用紅薑絲片段曝光

▲ 日本吉野家慘遭惡搞，無品男狂食公用紅薑絲片段曝光。

日本再有食店遭到惡搞，近日網上流傳片段，有人於知名牛肉飯專門店「吉野家」內，直接用筷子夾起並進食放在公用容器的紅薑絲，警方調查後，拘捕兩名30多歲的日本男子。

最新影片：

綜合日本傳媒報道，大阪警方拘捕兩名男子，分別是35歲的建築工人嶋津龍和34歲餐飲店員岡敏秀容，他們涉嫌於去年9月29日，在大阪市住之江區的吉野家分店用餐時，用私筷夾取放置於公用容器的紅薑絲，並直接大口進食，同時拍下惡作劇片段，上載至社交平台。

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吉野家於今年2月5日發現這則片段，當日已下令涉事分店即時停止營業，更換店內所有公用物品，包括紅生薑、調味料等等，並全面消毒筷子，及後向警方報案。

警方調查後，鎖定2名疑犯，依妨礙業務罪拘捕拍攝影片的岡敏秀容，另依妨礙業務與破壞物品等2項罪嫌拘捕嶋津龍，兩人被捕後坦承犯行。

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責任編輯：羅嘉欣