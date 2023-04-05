【星二代】姚嘉妮女兒罕有曝光獲讚仙氣美女　就讀星二代熱門基督教國際學校

▲ 生得好似媽咪。

藝人姚嘉妮雖然已經是一對仔女之母，但保餐得宜，完全看不出真實年齡原來已經44歲，日前姚嘉妮到日本旅行，仔女都有同行，意外令到女兒Kyra曝光，原來她為媽媽擔任模特兒，網民大讚Kyra樣子有仙氣，有點似林嘉欣，是星二代中的滄海遺珠。

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姚嘉妮一直都多「出賣仔仔」，女兒長大後已經甚少將她的照片放上社交網，原來Kyra一直都不喜歡自己的樣子曝光，今次是為了媽媽的直播賣貨工作，才擔任為媽媽擔任模特兒，所以媽媽姚嘉妮在社交網發文感謝女兒：

我真係要特別鳴謝囡囡Kyra做我嘅臨時童工模特兒，一、兩年前佢真係唔鐘意比（畀）我影相，今次佢肯比（畀）我影（雖然都係唔見様）但係對我嚟講已經好大進步，巧感動！ 見到佢D（啲）相真係覺得佢呢一、兩年大得好快！所以我好珍惜我哋每一刻相處嘅時間。

▲ 好有仙氣。

讀基督教國際學校

姚嘉妮女兒Kyra現年13歲，就讀基督教國際學校（International Christian School，簡稱ICS），這間學校吸引不少星二代就讀，當中包括毛舜筠育有兩名女兒區令山及區亦山，大女畢業更遠赴加拿大英屬哥倫比亞大學升學，另外，洪天明一對兒子、前財政司司長梁錦松與跳水皇后伏明霞的女兒、而羅霖的23歲大仔Nathan數年前在ICS畢業，蔡少芬兩個女就曾讀過。

▲ 毛舜筠大女都在基督教國際學校畢業，然後到加拿大英屬哥倫比亞大學升學。

讀基督教國際學校位於沙田石門，她提供美式課程，設有幼、小、中學部，分Reception 1至2、Pre-Grade 1及G1至G12。中學及小學部位於石門，幼稚園部則位於馬鞍山錦豐苑。

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責任編輯︰王明芳